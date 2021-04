Las ratas campan a sus anchas en Las Palmas de Gran Canaria

Un ciudadano ha subido un vídeo a las redes sociales en el que se pueden ver a varias ratas en la zona de la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria. En las imágenes se ve como salen de las alcantarillas y corretean en los alrededores de un restaurante. Esta zona se encuentra actualmente en obras para su peatonalización.





El ciudadano sorprendido no duda en grabar las imágenes de los roedores correteando por la calle sin importarles la atenta mirada de los ciudadanos. Escuchamos frases como por ejemplo: "Chacho, chacho, mira otra más".o "¡Qué pasada, son primas hermanas!. No me lo puedo creer, ¿otra más?".





Una situación que según hemos leído en redes no es la primera vez que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. Un ciudadano indignado asegura que esto pasa cada noche y que tan solo hay que preguntar a las personas que trabajan de noche por la capital, ya que es una estampa que están acostumbrados a ver. Así lo expresaba en Twitter:

No solo Mesa y Lopez, la ciudad llena de ratas, habla con cualquier trabajador de noche, taxistas por ejemplo, y te lo confirmará. Es lo normal cuando la ciudad está más sucia que nunca ¿y los hiervajos de los bordillos por toda la ciudad? Desastre de gestión — Faycan (@r_lpgc) April 16, 2021

Otro usuario ha criticado la falta de limpieza de la capital grancanaria y considera que las ratas han aparecido porque ya que no hay un control exhaustivo de las plagas:

Vete a la zona del palacio de Justicia, guardia civil... para que huelas las agradables fragancias que hay por la calle. Lo raro es que no haya hasta cocodrilos... — David Caballero?????? (@GCanParanormal) April 16, 2021

Los ciudadanos han pedido que aunque sea una situación "poco usual", se limpien mejor las calles de Las Palmas de Gran Canaria para evitar este tipo de imágenes y la mala imagen que pueda dar al destino.