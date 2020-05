Las playas de San Bartolomé de Tirajana reabren este miércoles

Las playas de San Bartolomé de Tirajana reabrirán el próximo miércoles. Así lo ha indicado en redes sociales, el concejal del ayuntamiento sureño, Samuel Henríquez Quintana. Aseguraba que el consistorio ha tomado hoy esta decisión tras una reunión con el grupo de gobierno, y los miembros de seguridad del municipio. De esta forma, se reabren todas las playas el próximo miércoles 6 de mayo, para los usos permitidos en el decreto del estado de alarma.

El primer teniente del alcalde del consistorio ha explicado que "aprovechando el confinamiento se han estado llevando a cabo tareas de mantenimiento y mejoras del litoral, necesarias para poder cumplir la normativa y mejorar los espacios. Una vez terminados los trabajos, se permitirá el acceso a las playas exclusivamente para los usos permitidos".

Recientemente la zona de las Dunas de Maspalomas se convertía en noticia a nivel nacional por las bellas estampas que se han captado de esta zona del sur grancanario. El hecho de que el ser humano no haya podido pisar la zona en más de cincuenta días ha devuelto a las dunas a su aspecto original, algo que no se veía desde hace cincuenta años, cuando no era todavía el potente foco internacional de turismo que es actualmente. El cabildo de Gran Canaria ha anunciado que va a aumentar su vigilancia para intentar preserver el enclave.