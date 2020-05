Las playas canarias, sin grandes objetos y en periodos cortos en la Fase 2

Los ayuntamientos realizarán campañas de información y sensibilización sobre el uso de las playas durante la desescalada, en las que se deberá evitar llevar objetos para así ocupar menos espacio y no pasar largos periodos en la playa para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este entorno natural.

El presidente de la Comisión de Administración Pública, Transparencia y Seguridad de la FECAM y alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, ha explicado que “no es recomendable llevar la mesita y estar horas y horas ocupando un lugar, ya que debemos disfrutar de las playas todos”.

Estas son algunas de las medidas avanzadas por la Federación Canaria de Municipios, la cual trabaja en la orden que prepara el Gobierno de Canarias con motivo de la posible reapertura de playas a partir del próximo lunes.

Aunque está decisión corresponderá a los ayuntamientos, el Ejecutivo ha remitido a la FECAM un borrador con los criterios que deberán tener en cuenta las administraciones locales que reabran estos espacios.

Tomás Pérez insistía en que se ha trabajado “intensamente en las aportaciones a esa orden”, y que estas serán tratadas asimismo en el Comité Ejecutivo de la FECAM y remitidas al Gobierno.

El regidor espera contar con el documento definitivo cuanto antes para que “los ciudadanos y las administraciones sepamos perfectamente cómo debemos actuar”. Él señalaba que están estudiando crear plataformas informativas a través de redes sociales para que la ciudadanía conozca qué zonas están más masificadas y a cuáles pueden acudir.

Pérez ha apelado al sentido común y a la prudencia, ya que “estamos entrando en una fase decisiva hacia la nueva realidad y debemos evitar rebrotes”. También consideraba esencial la “responsabilidad individual”, para que no se produzcan masificaciones y aglomeraciones que puedan por en riesgo la salud.

En la reunión técnica celebrada durante la mañana de ayer se daban los primeros pasos en la elaboración de un decálogo con recomendaciones generales que cada ayuntamiento deberá adaptar a sus peculiaridades, en el marco de la normativa estatal y respetando la propia autonomía municipal.

Pérez ha insistido en que, “podremos quedarnos un rato en la playa”, pero no llevar neveras o grandes objetos, ya que limitarían el espacio para el resto de personas que van a acudir.

Además, recomienda el sentido común para no acaparar durante todo el día un espacio y que todos los residentes puedan disfrutar de las playas canarias, ahora que no hay turistas. “En Canarias las playas nunca han estado tanto tiempo a disposición de los residentes. Casi no hay turistas y hay que aprovechar esta situación para disfrutarlas nosotros”.

Tomás Pérez pedía paciencia, ya que aseguraba que todas las playas no se podrán abrir al mismo tiempo porque dependerá de los recursos humanos, informativos y de seguridad con los que cuente cada municipio.