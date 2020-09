Las personas sordas piden mascarillas transparentes que permitan la lectura labial

Marcos Lechet, un joven del municipio de Telde sordo desde los 5 años, ha entregado este jueves 70.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org al ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitando la homologación de las mascarillas transparentes que pueden mejorar la inclusión de personas con discapacidad auditiva en la nueva normalidad propiciada por la llegada del coronavirus.

“Soy sordo y las mascarillas opacas me aíslan. ¡Homologuen YA las mascarillas transparentes!” es como titula la petición este grancanario.

"Me llamo Marcos, soy sordo y desde hace unas semanas me siento completamente aislado. Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla.".

Así comienza la petición de Marcos. Él y las asociaciones de personas con discapacidad auditiva de España están reclamando que se regule la utilización de las mascarillas transparentes, un elemento de protección individual que algunos podrían emplear simplemente por comodidad, pero que para las personas con discapacidad pueden suponer la diferencia entre estar interrelacionados o no.

En los micrófonos de COPE Gran Canaria, Marcos aseguraba que en más de una ocasión se ha sentido discriminado. “En las Administraciones Públicas hay que guardar una lógica distancia de seguridad, una mampara, una mascarilla… No logras entender qué te están diciendo porque no puedes leer los labios. Se lo explicas que eres sordo, le pides buscar alguna alternativa como escribirlo o le doy un móvil en el que puede hablar y lo transcribe a texto, pero la persona sigue hablando y hablando. Llega un momento en el que también se angustia y me pregunta, ¿qué quieres que haga yo?”.

Y esto, según Marcos se repite también en los supermercados o tiendas y en muchos ámbitos de su vida, “al final me acaban diciendo nada, nada. Hay muchas personas que no se ponen en tu lugar”.

Pero no solo los extraños fomentan este aislamiento. Los amigos y familiares de Marcos hacen todo lo posible para que pueda integrarse en las conversaciones, sin embargo, y aunque hacen todos los esfuerzos que están en sus manos, no es nada fácil. “No se pueden quitar las mascarillas y tampoco quiero que lo hagan para que no se arriesguen, pero no puedo entenderles si no puedo leer los labios”. Por ello, Marcos termina sentándose en una mesa, en silencio, con sus allegados, pero sin poder intervenir en lo que debaten, sintiéndose poco a poco y cada vez más aislado, aunque cerca de los que le quieren.

¿La solución?, para este joven que lleva desde los cinco años superando barreras es sencilla: la homologación de las mascarillas transparentes para que todos nos podamos comunicar y las personas con discapacidad auditiva no se sientan discriminadas por este virus.

“La mascarilla transparente debe estar regulada para que nadie tenga miedo a usar este tipo. Además, deben ser cómodas con los implantes, que no se empañen…, en resumen, que sean accesibles”, destacaba.

Según Marcos, se trata de una medida de protección que también están solicitando otros colectivos porque les facilitaría la interacción con el resto de la sociedad, como personas con espectro autista o, incluso profesores, que pueden trasmitir más seguridad a sus alumnos a través de sus expresiones faciales.

“Estoy muy contento de la aceptación que ha tenido la petición de Change.org”, decía. Esta ya supera las 80.000 firmas.

Marcos insistía en la necesidad de ponerse en el lado del otro, de ser más empáticos y de tratar de comprender las dificultades que tienen los demás. “Todas las personas tenemos múltiples barreras que superar, pero cuando tienes una discapacidad o limitación auditiva esas barreras son más acuciadas.”.

Él destacaba la barrera de la comunicación, dado que la lengua de signos no la conoce todo el mundo; la barrera de la desinformación, ya que la sociedad no sabe cómo dirigirse a las personas con discapacidad auditiva (debe hacerse de frente, sin gritar, con un lenguaje claro, vocalizando y despacio); y la barrera de la invisibilidad, ya que a simple vista no se sabe que una persona sorda lo es. Por ello, Marcos pide unas políticas que faciliten la vida a estas personas.

Él destacaba, “la sordera no me limita, me limitan las barreras que la sociedad me impone”.