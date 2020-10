Las personas sordas exigen con urgencia mascarillas transparentes homologadas

Marcos Lechet, el joven del municipio de Telde sordo desde los 5 años, ha vuelto a pedir urgentemente al Ministerio de Sanidad y al de Consumo la homologación de las mascarillas transparentes.

El pasado mes de septiembre entregó 70.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitando estas mascarillas, con el objetivo de que puedan mejorar la inclusión de personas con discapacidad auditiva durante la pandemia.

Según apuntaba el afectado, le consta que "ya hay otros países como Francia o Reino Unido que están repartiendo mascarillas transparentes en los colegios, hospitales etc. Mascarillas con homologación o certificados".

"A nosotros nos interesa es que el ministerio publique que existen unas mascarillas transparentes, con todas las garantías de seguridad".

En un vídeo colgado en sus redes sociales, ha preguntado tanto al ministro de Sanidad, Salvador Illa y al de Consumo, Alberto Garzón qué va a pasar finalmente con la homologación de las mascarillas. Asegura que llevan meses esperando y su respuesta no llega.

URGEN LAS MASCARILLAS TRANSPARENTES

Marcos Lechet: “Estas mascarillas transparentes son necesarias para las personas sordas como yo, personas con autismo... Para que podamos comunicarnos mediante la lectura labial. Pasa el tiempo y ese compromiso no se ha cumplido”.

Les invita a reflexionar y a hacerse varias preguntas: “¿Ustedes saben la cantidad de personas sordas que se encuentran aisladas y no pueden comunicarse?; ¿Saben la cantidad de niños sordos que van en el colegio y no entienden qué les están diciendo?; ¿Ustedes saben cuántos profesores hay que no saben comunicarse con una persona que necesita la lectura labial?".

Marcos Lechet asegura que muchos profesiones “hacen magia” para acercarse a aquellos niños que son autistas o sordos y transmitirles lo que necesitan saber para su educación e información.

“¿Sabes la de personas mayores que no escuchan en el supermercado y que no saben qué les están diciendo?; ¿Saben la cantidad de personas que se encuentran en un centro hospitalario, urgencias y no pueden entender qué le dice el médico?”, añade.

FAMOSOS CON MASCARILLAS TRANSPARENTES

En cuánto a las imágenes de famosos con mascarillas transparentes no homologadas, dice Marcos Lechet que le alegra que normalicen ese utensilio de protección, pero que el “tema va más allá de lo estético. Es un problema de salud y comunicación”.

Insiste en que es un tema urgente y que no se trata de algo estético. El afectado dice que le alegra que los famosos lo lleven, pero que para el Gobierno de España esto debe que ser una prioridad. Señala que "hay mucha gente sufriendo".

PIDE QUE ESTO SEA UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO ESPAÑOL

Marcos Lechet recuerda al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se reunieron hace un tiempo y que le había trasladado que esto se iba a "solucionar en un par de días", algo que todavía no ha sucedido.

Insiste en que ahora mismo estas personas en España se encuentran aisladas, incomunicadas y excluidas. Pide por favor que el compromiso que adquirió con el se haga realidad.

“Por favor mascarillas transparentes YA. Lo necesitamos y lo pedimos pero YA. Muchas gracias, concluye.