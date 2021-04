Las peluquerías de zonas turísticas en su peor momento: “No sabemos cuánto podremos aguantar”

Tita es dueña de una peluquería en el sur de Gran Canaria. Ella lleva 20 años trabajando en su peluquería. Sin embargo, asegura que nunca ha pasado una crisis como esta. Además, su sector se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno, algo que no entiende, ya que denuncia que se encuentran en su peor momento.

“En la desescalada, en mayo, fue el boom de las peluquerías. Todo el mundo pedía cita y no tuvimos malos datos”, indica. Y es que, del segundo semestre del 2020 es del que se han pedido datos para ofrecer subvenciones a esta actividad. “Me piden las cifras del segundo semestre del 2020 en comparación con el segundo semestre de 2019 y no hay mucha diferencia. Si me pidieran el primer semestre que estuvimos totalmente parados sí me darían la ayuda y a todas las peluquerías”, denuncia Tita.

El Gobierno requiere que exista una caída del 30% de la actividad en ese segundo semestre para ofrecer la ayuda. “Ni la mayoría de peluquerías ni muchos hosteleros tendrán esa caída en el segundo semestre cuando salió todo el mundo a la calle”, apunta.

Además, también se requiere estar al corriente en todos los pagos con la Seguridad Social y con Hacienda para poder recibir la subvención. La dueña de la peluquería critica que las “pocas” ayudas que ha recibido, como la del cese de actividad, prácticamente la tienen que devolver pagando la Seguridad Social, los trimestrales y los impuestos. “No sé hasta qué punto es una ayuda”, advierte.

Tita insiste en que intenta seguir adelante con su pequeño negocio, pero la situación cada vez se complica más. “Ahora es cuando peor estamos. Vienen los meses más duros para el sector de la peluquería que son los de verano, no sé cuánto voy a poder aguantar”.

La dueña del negocio indica que, aunque va a trabajar todos los días, los ingresos que obtiene son para pagar los gastos y prácticamente no consigue beneficios. Una situación difícil que el Gobierno no ha ayudado a paliar, ya que les han dejado fuera de las ayudas y no les rebajan los impuestos.