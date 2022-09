Las 36 paradas de la Metroguagua tendrán un diseño singular, vanguardista y sostenible

La MetroGuagua dispondrá de 36 paradas (además de la estación de Hoya de la Plata, paso inferior de Santa Catalina y terminal del Puerto) que contarán con un diseño flexible, singular y sostenible para proyectar una imagen vanguardista del transporte público de Las Palmas de Gran Canaria.



En el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2022, el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, ha informado en un comunicado de que las paradas destacarán "por su singularidad, elegancia y sencillez".



La arquitecta de "TDA arquitectura y urbanismo" Elena Nedelcu ha explicado que se trata de un "diseño flexible que interpreta en clave urbana las funciones clásicas de una parada de guaguas: señalización, información, espera y abrigo" y transmite "una imagen ligera, transparente y moderna".



Según sus ideólogos, el modo en que su cubierta se ancla al suelo, mediante dos “patas”, está optimizado para ocupar el menor espacio posible sobre la acera para no crear una barrera física entre la calzada y los comercios o el espacio público que quedan detrás de la parada.



No existe una parte trasera, la parada es muy permeable para la circulación, de manera que los pasajeros puedan subir y bajar, aproximarse o alejarse del vehículo en el menor tiempo posible.



Esta parada, a diferencia de otros modelos, funciona como una pieza de mobiliario urbano más, no únicamente como un elemento funcional que sirve solo para el transporte. Por lo tanto, cuando no pasa el vehículo de la MetroGuagua, la parada se transforma en un banco público bajo una pérgola.



La cubierta protegerá del sol y de la lluvia al pasajero durante el corto tiempo de espera, atendiendo a la alta frecuencia de paso prevista.



La parada ofrece un ámbito seguro, bien iluminado, sin rincones escondidos, que busca trasmitir la sensación de seguridad que debe percibir todo tipo de usuario del transporte público.



Además de la cubierta y el banco, la parada dispone de todos los elementos funcionales necesarios, como una máquina expendedora de billetes, pantalla táctil con información de movilidad en la ciudad, poste de señalización con la información en tiempo real sobre la llegada del próximo servicio, red wifi a disposición de los viajeros, y papelera.



Conjuntamente, se prevén diferentes paneles donde se pueden instalar pantallas o información estática.



La parada dispone de captadores solares en el poste de información y en la cubierta e incluye una serie de facilidades que la hacen accesible para personas con discapacidad, tales como paneles táctiles, sistemas de aviso e información audio y la correspondiente señalización en el pavimento.



Para las personas de movilidad reducida, la conformación permeable de la parada permite un uso sin discriminación del servicio.



Además, se prevén sitios exclusivos de espera y sistemas de aviso en tiempo real para agilizar el acceso a la guagua de las personas en silla de ruedas.



Los materiales utilizados son duraderos y adaptados al uso en una ciudad de ambiente marino, con una estructura con perfiles de acero inoxidable y cubierta ligera de fibra de vidrio, destaca la nota del Ayuntamiento.



La reducción de elementos al mínimo, su configuración antivandálica, los materiales utilizados y la fácil accesibilidad a todos sus elementos hacen que la parada sea resistente, limpia y de fácil mantenimiento.



Además, propone un sistema flexible y modular que, en función de su implantación y de las diferentes dimensiones y configuraciones del emplazamiento en los distintos puntos del recorrido de la línea, se puede encajar en cualquiera de ellos para no molestar ni crear inconvenientes en su entorno.



Se pueden configurar paradas de uno, dos o tres módulos, en función de la afluencia de los viajeros o del espacio libre disponible, e incluso se puede prescindir de su cubierta si fuera preciso por las especiales características del emplazamiento.



El gerente de Capmar, Nicolás Capablo, compañía adjudicataria del proyecto, ha agradecido al Ayuntamiento “esta apuesta por la innovación y el diseño exclusivo” y ha recordado que la relación con Guaguas Municipales parte de 2015, con la colocación de los postes solares de información en diferentes vías de la ciudad.