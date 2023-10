Las papas británicas llegan a cuentagotas a Canarias por el control en el puerto

Tras la crisis por la escasez de papas vivida en Canarias en el mes de septiembre, la primera remesa de tubérculos procedentes de Reino Unido ya ha comenzado a llegar a las islas. Este martes, por ejemplo, ya se pueden comprar en algunos puntos de venta de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, cientos de toneladas aguardan en el puerto de La Luz y de Las Palmas para pasar el control fitosanitario.

El problema está en la nueva instrucción impuesta por el Gobierno de España para evitar la entrada de plagas como la del escarabajo rojo, que dejó sin suministro a Canarias el mes pasado. Ahora, los controles son muchos más exhaustivos, ya que los técnicos deben cerciorarse de que la cantidad de tierra que viene con las papas es mínima.

"Tenemos que ir con cuidado. Si ya de por sí las inspecciones son tediosas y lentas, ahora lo son un poco más", cuenta en Herrera en COPE Canarias el presidente de la Asociación de Distribuidores de Papas de Siembra y de Cultivo de Las Palmas (ADIPA), Juan Luis Pulido. "Hay que lavar una muestra para verificar el porcentaje de tierra que tienen", explica, añadiendo que, si el servicio lo hace la Administración, tendrán que abonar una tasa, pero desconocen el precio: "Hasta que no empiecen a llegar las facturas, no sabremos".





A pesar de ello, Pulido considera "casi imposible que entre el escarabajo, porque se está controlando en Inglaterra y solo han aparecido unas larvas en una zona concreta". Los agricultores confían, además, que se respete el compromiso de no importar papas procedentes de un radio inferior a 50 millas de la zona cero.

"No nos pongamos finos porque todos los destinos están buscando papas"

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela Delgado, confía en que los controles fitosanitarios en el puerto sean exitosos: "Si no empiezan a entrar los contenedores, el efecto será una subida de precios, porque nos quedaremos sin papas. Ningún productor va a mandar papas a Canarias si las devuelven, así que no nos pongamos finos porque todos los destinos están buscando papas, no solo nosotros".

Juan Luis Pulido confía en que los comercios comiencen a aplicar la bajada de precios y vuelva a las cifras anteriores a la crisis de la papa: "Nosotros estamos comprando el kilo a 1,10-1,20 euros, así que lo normal es que el minorista las ponga a 1,50-1,60".









