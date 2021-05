Las Palmas de GC, referencia del nómada digital y a la búsqueda del turista urbano

Las palmas de Gran Canaria es la ciudad del archipiélago canario que más turistas atrae fruto de sus bellezas naturales y la amplia oferta que posee a todos los niveles, la energía urbana que genera es polo tractor para muchos visitantes que desean disfrutar de una gran urbe con todas las posibilidades que ofrece, se trata de la ciudad más poblada de Canarias por lo que tiene una presencia fundamental en la Feria Internacional de Turismo FITUR que celebra su cuadragésima edición en Madrid en una temporada no habitual debido al impacto del coronavirus, por regla general este encuentro turístico tiene lugar en invierno.

TURISMO URBANO

Hoy el alcalde de la ciudad pasaba por Cope y aseguraba que “sacar adelante la feria es en sí mismo, una apuesta decisiva por demostrar que la normalidad llega,” en cuanto al impacto turístico en la capital avanza que la caída de ocupación ha sido menor que en otras localidades por la tipología de visitante “En Las Palmas de Gran Canaria se da una circunstancia especial, como una ciudad grande, el visitante, es un turista urbano, y al no suspender nuestra actividad, la caída ha sido de un 50%, esto no da la posibilidad de mirar el futuro con perspectiva favorables, de hecho ya se están haciendo contrato con grandes congresos para celebrarlo a finales de este año y principios del año que viene.”

Las Palmas de Gran Canaria tiene como objetivo convertirse en la referencia del turismo urbano, “fuimos la cuna de sol y playa durante los años 60 u 70, la perdió en los años 80, hemos realizado una apuesta y hemos ido ganando masa turística hasta superar el 1,5 millones de turistas en la etapa prepandémica, casi 500.000 pernoctaciones anuales y en los últimos 4 años, inauguramos casi 20 hoteles, en el periodo de confinamiento se abrieron 2 hoteles nuevos se está a punto de estrenar varios establecimientos hoteleros en la ciudad, la perspectiva es seguir apostando por este modelo.”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA REFERENCIA DE LOS NÓMADAS DIGITALES

La ciudad es un lugar de referencia de los nómadas digitales, la posibilidad de trabajar en remoto unido con las bondades climatológicas de la ciudad, así como la vida que se palpa en las calles ha convertido a Las Palmas de Gran Canaria como una de las ciudades preferentes de los trabajadores a distancia, al respecto el alcalde ha asegurado que “hemos captado este tipo de visitantes, tanto así que se ha convertido en una oportunidad en la estrategia canaria para recuperar turistas, se llegó a un 80% de ocupación de establecimientos turísticos gracias a este segmento, trabajar mientras se disfruta, y por tanto esta estretegia continuará dado los buenos resultados obtenidos.”

Otro de los grandes segmentos que posee la ciudad es el crucerista, La capital, incluso ha crecido a través de modificaciones urbanística para ofrecer una mejor experiencia y cercanía a las zonas más turistas a estos visitantes, según el alcalde “hay que incorporar con seguridad este sector, en un fin de semana sin pandemia a la ciudad llegaba un fin de semana 10.000 cruceristas con 5 grandes cruceros en el muelle, este sector es el que más crece en el mundo y además será uno de los primeros que podría reaccionar tras la pandemia, estoy convencido de que este segmento crecerá de forma exponencial.”

NO HA HABIDO DESCONTROL NOCTURNO TRAS DECAER EL ESTADO DE ALARMA

Sobre la situación epidemiológica de la capital asegura que el decaimiento del estado de alarma no ha generado un descontrol por parte de la juventud, asegura que “las noches del finde semana ha estado tranquila, más allá de algún botellón que ha sido disuelto por los cuerpos policiales, he visto una responsabilidad máxima,” no obstante reconocen que hay imágenes que habría que erradicar, “lo que ocurre es que los incumplidos se ven se ven más y en estas circunstancias podrían generar un brote que genera una situación pandemia pero estas imágenes en Las Palmas de Gran Canaria ha sido muy mínimas,”