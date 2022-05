La UD Las Palmas queda cuarta y jugará ante el CD Tenerife

La UD Las Palmas selló por fin este domingo su billete para las semifinales del play off a la Primera División. El equipo de García Pimienta certificó la clasificación después de vencer 0-1 al Sporting, ocupando así la cuarta posición que lo cruzará frente al CD Tenerife en las semifinales por el ascenso. Jonathan Viera firmó también su sexto gol en seis jornadas, esta vez de penalti, materializando así la diferencia en el tanteador.

Fue el Sporting el primero en llevar el mensaje de peligro, con dos remates de Pablo Pérez y Puma Rodríguez que no llegaron a sorprender a Álvaro Valles. Los jugadores de García Pimienta tomaron la partitura del balón para poner el ritmo al encuentro y no gozaron de su mejor oportunidad hasta la media hora. Se produjo a través de Rafa Mujica. El delantero recibió un pase de Viera y encontró un hueco entre los centrales gijoneses. Mujica logró anotar de tiro cruzado pero el gol no cristalizó en el marcador. A instancias del VAR, el colegiado Prieto Iglesias revisó las imágenes para anular el 0-1. De forma involuntaria el balón había golpeado en el brazo de Mujica antes de su remate.

Pero el camino ya lo habían encontrado los amarillos. Y fue Jonathan Viera el que, a los 36 minutos, anotó el tanto de la esperanza. El sexto gol consecutivo en las mismas jornadas lo firmó el capitán desde los once metros, después de que Rober fuera derribado por el defensor Pablo García, generándose así la pena máxima.

Esa renta había que protegerla y en el inicio de la segunda parte pudo ampliarse cuando, de nuevo Rafa Mujica, resolvió un mano a mano con Mariño tras asistencia de Jonathan Viera. El tanto de nuevo fue anulado, esta vez por posición en fuera de juego del grancanario ‘por milímetros’.

La vuelta de Pejiño a la competición, como relevo en la segunda parte, fue una de las notas esperanzadoras de la tarde asturiana. En esos minutos finales, Viera no actuó salvando la jornada con un gol más en su cuenta y sin la temida quinta tarjeta amarilla.

En esa etapa el encuentro había perdido intensidad, con mucho interés en los acontecimientos de los restantes estadios donde se resolvían las dos plazas de ascenso directo y las tres restantes de promoción.

Se registraron en el tiempo extra dos ocasiones, una por bando. Bogdan cruzó en exceso un disparo frente a Valles. Y Maikel Mesa disfrutó de la última gran oportunidad isleña, con disparo del tinerfeño que salvó in extremis el portero Mariño.