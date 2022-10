Las Palmas de Gran Canaria se une a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad

Las Palmas de Gran Canaria ha firmado este miércoles su adhesión a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad, una iniciativa nacional para reducir ese problema de salud, que en la actualidad afecta al 23,1 % de la población adulta en Canarias.



La capital grancanaria es la primera ciudad de Canarias y la número 15 en España en sumarse a esta propuesta que impulsa la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).



Su adhesión se ha formalizado aprovechando la celebración del 63 Congreso Nacional de la SEEN, que congrega estos días a cerca de 2.000 profesionales en la ciudad.



El alcalde, Augusto Hidalgo, ha explicado en rueda de prensa que la ciudad hace una vez más "una apuesta decidida por la lucha contra la obesidad" y se compromete a promover proyectos urbanos que promocionen hábitos saludables en alimentación, deportes o movilidad en el ámbito de la actividad física, y también en el campo informativo, alimentario y científico.



Hidalgo ha recordado que busca "sacar este compromiso de acción del ámbito estrictamente sanitario para llevarlo al preventivo" y crear así una estructura urbana "donde la gente camine, use la bicicleta, pueda ejercitarse y moverse de forma saludable", porque “la actividad deportiva es una apuesta al futuro y por la salud".



Del mismo modo, ha explicado la importancia de la alimentación, principalmente en edad infantil, con la que se compromete la Corporación, "no es una declaración de intenciones" es una "prioridad".



El 24,5 % de los niños matriculados en educación infantil padecen sobrepeso y el 18,5 % obesidad, mientras que un 3,7 % son casos extremos, ha detallado el regidor.



El trabajo "en lo preventivo es fundamental, hay que actuar en los comedores infantiles", y ha hecho especial hincapié en el proyecto piloto que lleva funcionando un año y medio y que "será extensible a otras ciudades" para romper el vínculo entre las rentas bajas y la probabilidad de padecer obesidad.



Se trata de un proyecto informativo y formativo que involucra también a las familias para fomentar hábitos alimentarios saludables.



"Esta enfermedad afecta a casi una de cada cuatro adultos y conlleva una disminución en la calidad de vida", ha subrayado, "para las instituciones públicas debe ser una obligación apostar por medidas que fomenten hábitos saludables en la alimentación, en el deporte o en la movilidad para reducir las enfermedades asociadas".



El presidente de la SEEN, Javier Escalada, ha señalado que la Alianza de Ciudades contra la Obesidad es un proyecto en el que se lleva "mucho tiempo trabajando y aglutinando esfuerzos" de las autoridades municipales, la sociedad civil y sociedades científicas para paliar "números alarmantes año tras año"



Para el presidente de la SEEN, se trata de "un proyecto de cara a futuro, para hacer iniciativas que trabajen en la alimentación saludable y ejercicio regular" que, aunque "parece fácil, no lo es tanto".



El compromiso parte de "trabajar desde el principio", en niños y niñas "implicando a todos los agentes y también a las familias".



Con Las Palmas de Gran Canaria ya son 15 las ciudades aliadas y la SEEN confía "en que sean muchas más en el futuro".



El presidente del comité local del Congreso, el catedrático en Medicina y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Pedro de Pablos-Velasco, ha definido esta firma como "una enorme alegría".



Que la octava ciudad española por población se haya incorporado a esta Alianza en contra de la Obesidad es "un paso adelante" para "ayudar a concienciar a la población que estamos en un problema serio, con graves repercusiones". "Con firmas como esta se están dando pasos", ha celebrado.