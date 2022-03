Las Palmas de Gran Canaria renueva el aspecto de su avenida marítima

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el proyecto de mejora del entorno de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión de 1,1 millones de euros del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos.



La intervención implica la sustitución de todos los bancos de hormigón por otros fabricados y diseñados especialmente para la zona, y la rehabilitación de un tramo del muro que recorre el paseo, como ha informado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.



En concreto, se colocarán 942 bancos nuevos, que se han construido con un material y diseño específicos para el paseo, y que sustituirán a los actuales, que se instalaron cuando se construyó la Avenida Marítima y cuya estructura ya era prácticamente imposible mantener.



La intervención se desarrollará a lo largo de 2,7 kilómetros de la avenida, distribuidos en diferentes tramos.



En concreto, en los 634,4 metros que separan las Alcaravaneras de la Jefatura Superior de Policía: los 1.217 metros que hay entre la 'Supercomisaría' y el Centro Insular de Deportes; y los 854 metros que discurren entre el Cementerio y la sede de la Guardia Civil.



Estos bancos sufren el deterioro debido al embate del mar, que les provoca pérdidas de recubrimiento y oxidación de las armaduras, desconchones de secciones enteras de los asientos y de los laterales, e incluso se ha constatado que algunas partes se desmigajan.



A las labores de demolición y sustitución de esos elementos, se unirá la rehabilitación de 196,5 metros del muro/banco localizado entre las instalaciones de La Provincia y el Edificio Fayna, que no puede ser tratado de forma similar al resto del paseo, ya que en su interior alberga un colector de abastecimiento que alimenta a la ciudad, procedente del gran depósito regulador de Jinámar, y que también presenta importantes desperfectos originados por el efecto marino.



Este proyecto, que financia el Cabildo de Gran Canaria en la capital, a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos que, cada año, destina cinco millones a Las Palmas de Gran Canaria, tiene el objetivo de "ejecutar las obras de primera necesidad que decida el Gobierno local", ha recordado Antonio Morales.



En este caso, se trata de "una actuación en unos elementos muy afectados por los embates del mar, en los que no se había intervenido de esta manera en los últimos 40 años" y con la que se "da respuesta a una necesidad y a una demanda de la ciudadanía para solucionar el deterioro que sufre una buena parte de la avenida".



El presidente insular ha recalcado que se trata de una solución "técnicamente novedosa", que va a suponer un importante ahorro en las futuras labores de mantenimiento y que evitará la afectación del mar en el mobiliario.



Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha detallado que se ha optado por "reponerlos todos, con un hormigón blanco y una fibra mucho más duradera", ya que no tiene armazón interno, y que no se pinta.



Estos bancos se suman a los 270 que ya fueron colocados en la avenida hace un par de años y que "van a cambiar la fisonomía de algunas zonas del paseo, en las que se da más visibilidad al mar y se mejora la estética del enclave más vistoso de la ciudad", ha dicho el primer edil