Las Palmas de Gran Canaria sí ve factible aplicar el recargo del IBI o de la zona tensionada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí ve factible aplicar en su ciudad -la novena de España, por población- algunas de las medidas que el PSOE y Podemos han pactado de cara a la futura Ley de Vivienda, en función de cómo se concreten, en particular los recargos del IBI para grandes tenedores de pisos y las zonas "tensionadas".



El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha explicado que en el equipo de gobierno de la ciudad, conformado por el PSOE, Nueva Canarias y su partido, Podemos, están siguiendo con interés la negociación que ha dado lugar a esta propuesta de Ley de Vivienda.



Pendiente de cómo se desarrolla y de qué competencias conferirá a los ayuntamientos y cuáles van a depender de las comunidades autónomas, Doreste considera interesantes dos medidas anunciadas con el propósito de contener el alza de los precios del alquiler: la declaración de zonas "tensionadas" y los recargos fiscales.



El concejal de la capital grancanaria subraya que "claramente" la ciudad tiene una zona tensionada, donde los alquileres se "han disparado" en los últimos años, expulsando de esas viviendas a vecinos que tradicionalmente vivían en el barrio: Guanarteme.



Doreste ha precisado que se refiere en concreto a ese barrio del extremo oeste del paseo de Las Canteras, no al área urbana completa que está detrás de la principal playa de la ciudad, donde hay diferentes dimámicas.



En cuando a la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben recargos de hasta el 150 % en el impuesto sobre bienes inmuebles a viviendas vacías para incentivar que salgan al mercado de alquiler, el concejal de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado que comparte esa medida, con determinadas condiciones.



Doreste es partidario de penalizar de esa formar a "los grandes tenedores de vivienda" y a las empresas que, desde su punto de vista, manipulan de forma fraudulenta al alza los precios de los alquileres reteniendo propiedades que no arriendan.



Sin embargo, no lo aplicaría ni a propietarios particulares ni aquellos no pueden alquilar un piso vacío porque no está en condiciones adecuadas de habitabilidad para arrendarlo.