Las Palmas de Gran Canaria enciende la Navidad

Las Palmas de Gran Canaria ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido navideño que como cada año ha tenido lugar en la Plaza de Santa Ana. El alcalde Augusto Hidalgo ha sido el encargado de pulsar el interruptor que iluminará el corazón de Vegueta y marcará el inicio de la cuenta atrás para la celebración de las señaladas fiestas. La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (BSMLPGC) pondrá el broche de oro al acto con un concierto familiar que inaugurará el programa navideño que este año aglutina más de 120 de actividades repartidas por toda la ciudad.



Programa completo



La agenda de este 2022 contará, además, con un regalo muy especial: la vuelta a la normalidad sin las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Así, el acceso libre y las caras sin mascarillas regresarán, después de dos años, a los distintos espacios en los que se podrá disfrutar de belenes, obras de teatro, chocolatadas, mercadillos, exposiciones, talleres infantiles o encuentros circenses.



La llegada de sus Majestades de Oriente el próximo 5 de enero de 2023 cerrará un mes y medio de actividades que arrancarán este jueves en el epicentro del barrio fundacional donde, además del encendido de las primeras luces de Navidad del municipio, se inaugurará el belén de las Casas Consistoriales, obra de Fernando Benítez. Dos días después, el sábado 26 de noviembre, la BSMLPGC actuará de nuevo en Santa Ana con el repertorio familiar integrado por temas navideños y canciones de películas tan conocidas como Harry Potter o El libro de la selva. A lo largo del mes de diciembre, la plaza será escenario de otras citas musicales consolidadas en el programa navideño como la actuación de La Orquesta Sinfónica del Atlántico (21 de diciembre), la de La Trova con su espectáculo «Trovamundo en Navidad» (22 diciembre) y la de Los Gofiones (23 de diciembre).



Vegueta acogerá igualmente otro clásico de la programación, el Concierto de Nochebuena de Olga Cerpa y Mestisay (24 de diciembre), que volverá a celebrarse en la plaza del Pilar Nuevo. Una de las novedades del programa, «Juguete cómico para una noche de Navidad» (3 y 4 de enero), tendrá también lugar en esta ubicación. Se trata de un montaje producido por 2RC Teatro Compañía de Repertorio que dirige Rafael Rodríguez.



Miller no para en Navidad



Miller, por su parte, continuará hasta final de año con su concurrida agenda que también se impregnará del espíritu de la Navidad. El estreno de «D’Artacan y los Tres Mosqueperros» (20, 21 y 22 de diciembre) o de «La roca misteriosa de los Frackel» (26 de diciembre) son algunas de las actividades especiales previstas durante las fiestas en la sala cultural del parque Santa Catalina donde se llevará a cabo el Guateque de fin de año previsto para despedir el 2022 por todo lo alto en Miller Baila (30 de diciembre). Asimismo, el espacio dará continuidad a su programa estable con nuevas citas de «Es jueves es teatro». La primera de ellas llegará de la mano de Yanely Hernández, con su espectáculo autobiográfico «En estado de Show» (24 de noviembre). A ella le seguirá la visita del escritor y narrador valenciano Félix Albo, que traerá «Tanatorium» (30 de noviembre), una obra unipersonal tremendamente alocada sobre la vida, la muerte y el silencio.



Por segundo año consecutivo, «Arrecife de las Músicas» permitirá viajar durante dos jornadas a través de los sonidos del mundo en Miller. Artistas de la talla del músico cubano Paquito D’Rivera y el cantante caboverdiano Mario Lucio desfilarán por las tablas el primer día (25 de noviembre); mientras que la cantaora andaluza de flamenco Argentina cerrará con su actuación el cartel que completará el recital «Sonata al claro de luna», a cargo de la actriz canaria Paola Morales y el pianista Sergio Alonso (26 de noviembre).



La sala cultural seguirá convirtiéndose, hasta que acabe 2022, en una pista de baile cada dos domingos. La Mekánica by Tamarindos y Mojito con Morena serán los encargados de amenizar la próxima cita de Miller Baila de este fin de semana (27 de noviembre). Los Salvapantallas y Los Little serán los siguientes en subirse al escenario (11 de diciembre) antes de que el Guateque de fin de año (30 de diciembre) ponga el broche de oro a esta iniciativa tan especial dedicada al público más veterano de la ciudad que arrancó el pasado mayo bajo el paraguas del proyecto municipal «Ahora te toca a ti».



El espacio ubicado en el parque Santa Catalina albergará conciertos como el que ofrecerán Reb Beach and Bad Boys bajo el título «Whitesnake, Winger y Dokken» (7 de diciembre). Nombre homónimo de los grupos de hard rock por los que ha pasado el legendario guitarrista estadounidense quien hará un alto en la capital durante su gira por España, Francia y Austria junto a su banda y un invitado especial de excepción, Michele Luppi (quien fuera teclista y corista de Whitesnake).



Asimismo, la Banda Sinfónica Municipal recorrerá las creaciones del famoso compositor americano John Williams a través de «John Williams Celebration» (8 de diciembre). Los sonidos de Cuba impregnarán Miller de la mano de GEMA 4 (9 de diciembre), cuatro mujeres que compartirán la historia de sus 30 años de trayectoria musical con «Tiempo a tempo».



El grupo catalán de flamenco-jazz Los Aurora recalará en la sala cultural para presentar su nuevo disco «La balsa de la Medusa» con un espectáculo en directo más próximo al rock en el que transformará las referencias clásicas que les caracterizan (10 de diciembre). Los ritmos cubanos regresarán al enclave con Son X Tres (17 de diciembre).



Además, la edad de oro de la música americana llegará a Miller con el sexteto O Sister! (29 de diciembre). El grupo sevillano de jazz vocal rendirá homenaje a la música popular norteamericana de los años 20 y 30 y, en general, de las décadas doradas del swing, a través de su concierto «Nobody cares».



Palacete Rodríguez Quegles: belén, chocolatada y mercadillo



La Navidad se adelantará en el Palacete Rodríguez Quegles con la inauguración del nacimiento orientalista basado en la arquitectura bereber de la cordillera del Atlas del noroeste de África (2 de diciembre). A la apertura de este belén creado por Julia González y Pedro Armas le seguirá una chocolatada. Una dulce tradición que regresará después de dos años de receso a causa de la pandemia y que tendrá como colofón el concierto «Jazz Christmas. Una Navidad de los años 50» a cargo de Magdalena Padilla y Manuel Jiménez.



El mercado navideño Discobolo retornará por segundo año consecutivo al patio de la centenaria edificación donde se realizarán actividades y conciertos (del 19 de diciembre al 5 de enero). El primero de ellos, protagonizado por Four Evers, tendrá lugar precisamente el día de apertura del mercadillo. Posteriormente, se subirán al escenario Twin Up (23 de diciembre) y Ni Funk Ni Fank (30 de diciembre). Finalmente, en las instalaciones de la antigua vivienda de la calle Escritor Benito Pérez Galdós se desarrollará el espectáculo infantil «Mi camino» de Badabadum (4 de enero).



Música entre los muros del Museo Castillo de Mata



El Museo Castillo de Mata dará el pistoletazo de salida a su programa navideño con la inauguración del nacimiento que también firma el belenista Fernando Benítez y de la pieza artística «Luzinterruptus: On Blank Pages» que presidirá la entrada del recinto (9 de diciembre). La fortaleza, además, abrirá por cuarto año sus puertas a la música de autor. Y es que «Nueve cañones sin banda» regresará a este espacio cultural a cuyo escenario se subirán Elena Saavedra, Alberto Alcalá y Roy Borland (15 de diciembre). En la segunda jornada llegará el turno de Fran Baraja, Andrea Báez y Valeria Castro (16 de diciembre); mientras que Viover Lavoe, Rubén Rodríguez y Mario Díaz actuarán el último día (17 de diciembre).



«Jazz entre muros» volverá a este 2022 al enclave cultural después del parón motivado por la crisis sanitaria. El ciclo reunirá en Mata a artistas como Alba Gil Aceytuno, Javier Infante y José Alberto Medina (21 de diciembre); así como a Ernesto Montenegro Quartett y Quer Project (22 de diciembre). Takeo Takahashi cerrará las tardes de encuentro musical (30 de diciembre).



«Musicando» continúa en el parque Doramas hasta final de año



El parque Doramas se adentrará en las navidades a través de la música de raíz. «Musicando» se despedirá del 2022 con dos citas que subirán a las tablas del Auditorio José Antonio Ramos a Natalia Machín con su espectáculo «Piel y sentidos» (26 de noviembre). La BSMLPGC inundará de melodía este espacio verde de la capital (2 de diciembre) con «Noche de Góspel». La agrupación interpretará un genuino repertorio góspel acompañada de la cantante Jenny La Touche, miembro del prestigioso coro London Community Gospel Choir. Poco después, Timples@2021 reunirá en el parque a los virtuosos timplistas canarios Benito Cabrera, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Germán López, Yone Rodríguez y Althay Páez (10 de diciembre).



San Telmo, el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós repiten en la programación



En la programación no faltarán clásicos imprescindibles de las fiestas como el Festival de Góspel de Canarias, que este año cumple su décima séptima edición. Lo hará en el Auditorio Alfredo Kraus (10 de diciembre), donde el tres veces ganador del premio Grammy, el Soweto Gospel Choir, llenará la sala Sinfónica de vibrantes colores e increíbles canciones que irán desde himnos sudafricanos a versiones de temas famosos como el Hallelujah de Leonard Cohen.



A estas citas culturales habrá que sumar el estreno de «Navidionia by Zalakadula» en el Teatro Pérez Galdós (28, 29 y 30 de diciembre). El nuevo 'juguete' musical de Zalakadula que rendirá un cómico y festivo homenaje al espíritu navideño a través de divertidos personajes, situaciones disparatadas y pegadizos temas y bailes 'tiktokeros'. El coliseo también acogerá el arranque de «Peter Pan Ballet». Se trata de una producción que cuenta con la dirección musical de Rafael Sánchez Araña y coreográfica y artística de Jacob Hernández, en la que participan la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y los bailarines Vittorio Galloro, Arianne Lafita, Sergio Pérez y Selena Jiménez, además del Cuerpo de baile LPGC Danza.



Este 2022 el parque San Telmo volverá a convertirse en escenario del concierto de la Noche de Reyes de Non Trubada, dos años después de que la pandemia obligase su traslado a Miller. El espacio recupera una de sus señas de identidad navideñas, a la que se sumará previamente el tradicional nacimiento (15 de diciembre) que podrá visitarse hasta el 6 de enero.



La Biblioteca Municipal Josefina de La Torre se estrena en Navidad



En las Bibliotecas Municipales se podrá disfrutar de las fiestas navideñas gracias a un programa de actividades muy especial en el que se estrena la sede de Josefina de la Torre. Ubicada en un entorno inigualable, frente a la playa de Las Canteras, acogerá actividades como la realización de figuras de sal inspiradas en los cuentos favoritos, bajo el título «Creamos y sentimos la Navidad en familia» (2 de diciembre), o la apertura de la exposición «La Navidad en la literatura» (13 de diciembre).



En este enclave también se celebrarán los talleres y charlas: «Dickens, el hombre que inventó la Navidad» (14 de diciembre), en la que se abordará el universo del creador de uno de los personajes ficticios más característicos de esta época, Ebenezer Scrooge («Canción de Navidad»); «El juego de la Barbotina» (15 de diciembre), para sentir y soñar la navidad entre familiares y amigos; «Cuento navideño a la luz» (22 de diciembre), narrado por Iralma, quien dirigirá la realización de farolillos navideños; «Creamos la Navidad» (29 de diciembre), para confeccionar sorpresas navideñas para el árbol o «La posada de la tía Nieves», historia que contará María Kapitán (4 de enero). Asimismo, la biblioteca de la playa mostrará un curioso belén creado con figuras de Playmobil (13 de diciembre).



Por su parte, la Biblioteca Municipal Dolores Campos-Herrero celebrará la narración de «Cuentos de invierno» de María Buenadicha (22 de diciembre) y la actividad «Creamos la navidad» (4 de enero) en la que se elaborarán originales presentes para colocarlos en el árbol. La Biblioteca Municipal de La Isleta abrirá sus puertas a todas aquellas personas que quieran participar en la «Parranda navideña» (6 y 20 de diciembre).



Paralelamente a esta programación, las Bibliotecas Municipales llevarán a cabo la campaña del «Amigo Lector Invisible» (del 1 al 23 de diciembre), que promueve el intercambio de libros, nuevos o usados, que estén en buenas condiciones.



Actividades junto al mar



El Belén de arena de Las Canteras, uno de los atractivos culturales de la ciudad, volverá a ser protagonista de la programación navideña (2 de diciembre). El 2022 también acabará con música junto al mar con conciertos en la plaza de Saulo Torón y los Jardines del Atlántico. Tampoco faltarán los fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año.



Además, el programa contará con una actividad intensa en los distritos, cuyos detalles se podrán consultar en los próximos días junto al resto de actos en lpacultura.com.



Cabalgata de Reyes



Dos de los actos más esperados, la llegada de los Reyes Magos y la posterior cabalgata, también recuperarán la normalidad. De este modo, sus Majestades de Oriente recalarán en el Muelle de Sanapú (11:30 horas), junto al acuario Poema del Mar, la mañana del 5 de enero para recibir de las manos del alcalde las llaves de la ciudad que les permitirán repartir los regalos de los niños y niñas de la misma. Lo harán después de recorrer algunas de sus calles, en una comitiva que partirá del Castillo de la Luz (17:00 horas) en dirección al parque San Telmo.



Entradas



El acceso a la mayoría de los eventos programados en Navidad es libre hasta completar el aforo, a excepción de aquellos que se lleven a cabo en Miller, el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. En la sala cultural del parque Santa Catalina, las entradas para los espectáculos adultos costarán 8 euros, mientras que los montajes infantiles tendrán un precio único de tres euros. Los menores de 12 años no pagarán nada. En cualquiera de los casos, los pases podrán adquirirse próximamente a través de lpacultura.com o entrees.es.



Las entradas para las actividades previstas en el Auditorio o el citado coliseo capitalino, ya están a la venta en las respectivas páginas web de estas entidades culturales.