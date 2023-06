Las Palmas de Gran Canaria celebrará sus 545 años con un programa especialmente musical

Las Palmas de Gran Canaria celebra este mes el 545 aniversario de su fundación con un programa de actos que incluye experiencias culturales, festivas, encuentros musicales y eventos con arraigo que se desarrollarán entre el 15 de junio y el 2 de julio.



Las fiestas quedarán oficialmente inauguradas la noche del 17 de junio con un pregón a cargo de los niños y niñas de Voces de Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (VOPIA), dado el reconocimiento internacional que ha recibido la ciudad por su compromiso con la infancia.



El programa de actos ocupará espacios simbólicos como la plaza de Santa Ana o la plaza de La Música, el entorno de Las Canteras, la plaza de Santo Domingo y, de forma ocasional, la calle Mayor de Triana, la avenida Mesa y López, el patio del Palacete Rodríguez Quegles, el Edificio Miller, el Museo Castillo de Mata, la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y la Fundación Auditorio y Teatro, así como el Teatro Pérez Galdós, donde se entregarán los títulos de hijos predilectos, adoptivos y medallas de oro de la ciudad.



Entre los actos programados destaca el Premio de Fotografía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la recuperación, después de haberse estrenado en el marco del TEMUDAS, de "Mitos", que homenajea a María Callas, veladas literarias en torno al Premio de Poesía y rutas como el Paseo Nocturno.



Dentro del calendario también figura el espectáculo 'Volver. Tango Sinfónico', de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, el Día Mundial de la Música, el 21 de junio, con propuestas del Conservatorio Superior de Música de Canarias en la calle Mayor de Triana, de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria por la avenida Mesa y López, así como de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que ofrecerá 'Grease en concierto', o la noche de San Juan, el 23 de junio, con espectáculo pirotécnico y José Vélez en concierto, entre otros artistas.



El 24 de junio, día de San Juan, patrón de la ciudad, se celebrará con Yul Ballesteros Trío, el pianista Luis Sánchez, Mel Ömana, el timplista Yone Rodríguez, la voz de Iván Quintana en Trío, el Coro de Cámara Ainur, el Ensemble de Barrios Orquestados, el jazz de Pino Quimont, la música latinoamericana de Marta Bolaños, el funk de Pablo Queu y el de Bentejuí de Vera Trío, así como con Olga Cerpa y Mestisay y su 'Concierto Sanjuanero'.



También el 24 de junio se celebrarán los conciertos de Sonora Las Palmas de Gran Canaria, con Alba Gil Aceytuno, así como Loquillo, la banda colombiana Ácido Pantera y a Lajalada.



Dentro de las citas musicales también destaca el Ayuntamiento el tributo 'The Amy Winehouse Band - Live in Concert', el timplista Hirahi Afonso, y Ron Voodoo, Reciclaje y Said Muti.



Otros eventos incluidos en la programación son 'Dance City Festival' y el festival latino 'Vive la Salsa', con entradas ya a la venta en la plataforma "entradas.com".



La despedida de las fiestas será una propuesta gratuita que reunirá a Divershow Kids, Across Hip Hop, Mis primeras cuatro estaciones y Cantajuegos.



En el programa de actos destacan actos en el espacio que Miller para propuestas menos conocidas a ritmo de indie y hip hop, de la mano de Def Con Dos, el dúo tinerfeño de posthardcore Muda, la canaria Family Soul Band, así como glam metal, con la formación sueca H.E.A.T, y la propuesta jazzística del ciclo «Orillas».



Las citas tradicionales que repiten en estas Fiestas Fundacionales serán las exhibiciones del juego del palo, lucha canaria, salto del pastor o de silbo gomero, la muestra de la vestimenta tradicional de Gran Canaria, las actuaciones de Iván Quintana, Abraham Ramos y Alberto González en trío, la formación Los Faycanes, y las parrandas Global, La Goleta, Guaguas, El Menjunje y La Polvajera.



Vuelve también la 'Noche de boleros', bailes del mundo con el ciclo 'Paso a paso', y el mercado Bloom Market Canarias «Pop Up Quegles Market», en la calle Escritor Benito Pérez Galdós, con puestos de moda, bisutería, complementos y otros accesorios artesanos amenizado con djs.