Las ONG de reparto de alimentos de la capital grancanaria no pueden esperar por Servicios Sociales

Las entidades sociales que se encargan del reparto de alimentos en Las Palmas de Gran Canaria se encuentran al límite. Cada vez hay menos, ya que el Ayuntamiento capitalino, ha dejado de derivar personas a algunas que, según su criterio, utilizaban locales que no contaban con las condiciones necesarias para realizar esta labor.

La Parroquia de Los Dolores es uno de los centros que sigue colaborando con el consistorio y al que la institución deriva a personas que no pueden atender en este área para que tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación.

Paco Florido, colaborador de la Parroquia de Los Dolores, insiste en que atienden a 178 familias, es decir, cerca de 500 personas, que no tienen recursos. Sin embargo, no todas estas personas cuentan con la -en principio esencial- carta de derivación de los Servicios Sociales. “El 75% de las personas que atendemos no la tienen porque se está experimentando desde el inicio de la pandemia un gran retraso a la hora de dar las citas”.

En principio, para que estas entidades que colaboran con el Ayuntamiento capitalino pudieran atender a los vecinos en exclusión estos tendrían que contar con una documentación entre la que se encuentra esa carta. “La trabajadora habla con estas personas que solicitan la ayuda y determinan si realmente es esencial o no”.

Sin embargo, según el voluntario, las personas que acuden a solicitar ayuda le han informado de que si pides cita ahora te dan para el mes de febrero. “No podemos dejar desamparadas a todas estas personas porque tengan caducadas las cartas de derivación o aún no la hayan recibido”.