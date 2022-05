Las obras en la planta de oncohematología pediátrica en el materno infantil durarán tres semanas más

La gerente del hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Alejandra Torres, ha asegurado en La Mañana de COPE Gran Canaria que las obras que se están realizando en la planta de oncohematología pedriátrica y que tantas molestias están generando a los niños ingresados desde primera hora de la mañana continuarán tres semanas más: “el problema que tenemos es una obra que estaba previsto tuviera una duración pequeña, ha surgido algún incidente que lo ha prolongado y quedarían tres semanas más de duración de la obra contando con las contingencias que se pudieran aparecer.”

Asegura que el nivel de molestias no será el mismo durante todo el día “el nivel de ruido no va a durar las tres semanas porque ahora es cuando se están haciendo la parte que más molestias que va a causar.”

Sobre la posibilidad de encontrar otro espacio para trasladar a los niños con cáncer ingresados en el Materno Infantil, ha dicho que por cuestiones técnicas, mudar a los pacientes, generarían más trastornos a los pequeños que los que están sufriendo ahora: “las habitaciones de las plantas de oncohematología tienen una condiciones técnicas como filtrados de aire que no haya en el complejo, son plantas con unas infraestructuras específicas para que setos niños puedan ser tratados.”

Aclara que la atención a los pacientes se hacen “con el máximo rigor y desde el punto de vista de las seguridad de los pacientes, las obras se hacen siempre con las máximas garantías, porque se siguen protocolos y procedimientos que se levan a cabo cada vez que se lleva a cabo una obra en el entorno hospitalario.”

La gerente del CHUIMI, asegura que el polvo que genera la obra no es un problema “lo eliminamos de la ecuación” el servicio de medicina preventiva indica cuáles son los cerramientos que hay que hacer para que no haya afectación de polvo “estamos hablando de una planta de oncohematología y no podemos tener este tipo de sustancias que puedan alterar la calidad del ambiente de la planta.”

Torres ha asegurado que “el esfuerzo y la comprensión” que muestran los pacientes y familiares, reconoce que “no es agradable cuando en un entorno hospitalario tienen que llevar a cabo molestias y alteraciones del funcionamiento cotidiano de una planta.”