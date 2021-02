Las 3 "mujeres maravillosas" que ayudan a familias vulnerables durante la pandemia

En el mes de marzo, Vanesa decidió crear una página en Facebook, Personas Maravillosas de Fuerteventura, en la que ella comparte casos de personas vulnerables que necesitan alimentos, productos de aseo, vacunas, traslados o cualquier elemento que considera “una necesidad”y los vuelca en dicho grupo para que todo aquel que lo considere realice una donación para poder ayudar a estas personas. Meses más tarde, Zuleima y Marcela vieron la labor que estaba desempeñando esta mujer y decidieron sumarse.

Marcela ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que se encuentra en el ERTE, ya que es camarera de piso en un hotel de la isla. Sin embargo, cuando leyó algunos de los casos de extrema necesidad que compartía Vanesa por la red social tuvo la necesidad de ponerse en contacto con ella y ayudar en esta iniciativa.

“Vi como estaba manejando el tema de ayudas a familias sin recursos y me puse en contacto con ella para decirle que yo recogería el dinero entre mis amigos”.

Señala que no son una asociación porque tienen que tramitarse muchos papeles y prefieren invertir el tiempo en ayudar a las familias que lo necesitan. Hasta el momento han ayudado a 132 familias de la isla con diferentes necesidades. Por ello, la única financiación con la que cuentan es la solidaridad de los vecinos, amigos, familiares o conocidos que se han unido al grupo de Facebook. Ya son 4.813.

Además, según Marcela, no solo se trata de población de Fuerteventura, ya que incluso extranjeros han querido colaborar con las causas y realizan donaciones.

La forma de actuar de estas tres mujeres “maravillosas” es: “ponemos un comunicado en Facebook y el que quiere puede ayudar”. Insisten en que intentan siempre salvaguardar el anonimato de las familias necesitadas por intimidad.

Marcela destaca que la población se ha volcado con las causas. “En 10 minutos conseguimos financiar una vacuna de pago para un bebé que su madre no podía costear”. También apunta a que no solo ayudan con cuantías económicas, sino también con información, ya que algunas personas no saben qué deben hacer en su situación.

“Nosotras ayudamos a las personas que están desamparadas y no tienen ayudas ni de Servicios Sociales ni de ninguna entidad”, afirma. Según Marcela, no les importa la nacionalidad, su ideología política o raza, “si necesitas ayuda te la damos”.

Asegura que sus compañeras se han encontrado situaciones de “pobreza extrema” acudiendo a viviendas donde solo cuentan en la nevera con dos huevos y una botella de agua.

Una de las mujeres que recibió la ayuda fue Yaiza. Asegura que buscó ayuda porque en los tiempos que se están viviendo no podía salir adelante sola. “Como bien dice su nombre son maravillosas, a mis hijos y a mí no nos faltó de nada nunca”. Ahora Yaiza ha podido entrar en el programa de Servicios Sociales.

Marcela subraya que todo aquel que quiera ayudar puede unirse al grupo de Facebook “Personas Maravillosas de Fuerteventura”y aportar su granito de arena a cada causa.