Las mascarillas caseras, una herramienta útil para la vuelta a la normalidad

Lluis Serra Majem, miembro del Comité de Expertos y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que el asunto de las mascarillas es uno de los que van a tratar hoy en la reunión del Comité Científico. Según el experto, es necesario abordar que en el momento en el que finalice el periodo de alarma y se vaya volviendo a la normalidad poco a poco será necesario que la población se provea de mascarillas.

“Las mascarillas caseras sirven”, aseguraba el experto. Él hacía hincapié en la idea de que las mascarillas quirúrgicas son insuficientes para proteger a toda la población, por lo que no es posible que todos adquieran este tipo de protección individual. Asimismo, reiteraba que las mascarillas quirúrgicas son útiles para que aquellas personas asintomáticas no contagien al resto de ciudadanos sanos. Sin embargo, no están disponibles.

Es por el desabastecimiento que se está produciendo a nivel mundial por el que la Organización Mundial de la Salud no recomienda abastecerse de mascarillas, salvo al personal sanitario y a aquellos que están en contacto directo con los enfermos. Sin embargo, una buena solución para estar protegidos es crear las mascarillas en casa.

Según Lluis Serra el problema no solo sería la falta de abastecimiento, sino también que este tipo de mascarillas están fabricadas para ser de un solo uso, él apuntaba a que son sucias. “No solo no hay una para cada canario, sino que no hay una para cada canario se la cambie cada dos o tres días, tenemos que recurrir a mascarillas caseras”.

Por ello, en la reunión que llevará a cabo el Comité Científico con el asesoramiento de una doctora especialista en medicina preventiva, Eva Álvarez, crearán una guía en la que se informe de qué materiales son los más adecuados y la mejor forma de fabricar una mascarilla casera. También van a poner a disposición de todos los ciudadanos un tutorial que explique la mejor forma de fabricarlas.

“Estas mascarillas no serán tan efectivas, pero estamos viendo resultados muy interesantes”, aseguraba Serra.

TEJIDOS

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC daba algunos consejos sobre los tejidos más recomendables para crear las mascarillas en casa. Lluis Serra apuntaba a que deben ser lo más cerrados posibles, pero que permitan respirar bien. Además, siempre que se pueda hay que utilizar telas transparentes para que no den calor.

Telas 100% algodón, gamuzas o la bolsa de la aspiradora son algunos ejemplos que ha referido Lluis Serra de materiales que se pueden utilizar para crear esta protección individual. Serra recomendaba utilizar tejidos que puedan lavarse para que la mascarilla pueda reutilizarse sin problema.

En Canarias muchas personas y entidades ya se han puesto manos a la obra y están fabricando y repartiendo estas mascarillas, que son útiles para acudir a recintos cerrados. En la calle, según Serra, manteniendo la distancia de seguridad no es necesario protegerse la nariz y la boca.

NO RECOMENDADO

Muchas personas crean ingenios para poder protegerse antes de salir a la calle. Algunos incluso emplean las bufandas como sustitutas de mascarillas dado que no han conseguido adquirir una en las farmacias. Sin embargo, Lluis Serra aseguraba que esta no es una buena medida de protección.

Según el experto, las bufandas dan mucho calor y es improbable que la persona que sale con la bufanda en Canarias en mayo la mantenga puesta durante todo el día, “es incómoda y da calor”. Lo ideal es fabricar una mascarilla casera que se pueda llevar “cómodamente”.

Tampoco recomienda el uso de los guantes. Según afirmaba los guantes crean una “falsa sensación de seguridad” que propicia que la población se lave menos las manos. Además, la mayoría de personas que no suelen trabajar con esta herramienta “se los quitan mal”, por lo que no cumplen su función protectora.

Para Serra lo mejor sería utilizarlos en el supermercado o mercado y al terminar la compra depositarlos en el contenedor, ya que el uso de guantes está conllevando también un problema con el medio ambiente. Se han hecho virales las imágenes de las calles llenas de plástico, ya que algunos ciudadanos desechan los guantes en el suelo.

“Es muchísimo mejor lavarse bien las manos y tener cuidado” y, cuando se pueda, crear una mascarilla casera a través de las recomendaciones que se plasmarán en el tutorial que realizará el Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias.