Las llamadas al 112 por violencia machista crecieron 6 puntos el pasado año

Las llamadas de emergencia al 112 por violencia machista crecieron en 6 puntos en 2021 respecto a 2020, y los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas de las islas (DEMA) se tuvieron que activar el pasado año en 2.026 ocasiones (60 veces más que el anterior 2020).



La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario también ha informado este viernes de que durante el pasado año casi se duplicó el número de alertas de menores de 18 años.



El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (SAMVV) 112 atención durante 2021 un total de 15.473 llamadas, de las que el 66% (10.238) fueron de emergencia, el 12% (1.881) de urgencia y el resto 22% (3.354) de información.



Respecto a 2020 aumentaron en 6 puntos el porcentaje de llamadas de emergencia y los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas de las islas (DEMA) se tuvieron que activar en 2.026 ocasiones (60 veces más que en 2020).



Los meses con mayor volumen de llamadas fueron los de julio, agosto y septiembre, en los que se superaron las 1.400 alertas de media.



Por edades, 163 eran menores de 18 años, casi el doble que el año anterior, y de esas 10 eran niñas con menos de 12 años. 3.363 mujeres tenían entre 18 y 35 años; 3.754 afectadas eran mujeres de 35 a 55 años y 1.016 mayores de 55 años.



En cuanto al tipo de agresor, el 48 por ciento era la pareja actual y en un 25% de los casos la expareja. Un 16% no especificó la relación y el resto de casos era un amigo, padre, hijo o desconocido.



Cerca de la mitad del total de incidentes, 6.701 (43%) fue alertado por la víctima y en 4.139 (26%) ocasiones lo hizo un alertante accidental.



El resto fue alertado por alguna institución, familiar, el servicio ATENPRO, el 016 y el nuevo recurso Mascarilla-19.



En cuanto al tipo de violencias, 7.418 se referían a violencia no física, 6.228 fueron por violencia física sin agresión sexual y 369 violencia física con agresión sexual, mientras que el resto fueron de consulta, coordinación o violencia no definida.



Por islas, el mayor número de llamadas procedía de Gran Canaria y Tenerife, y la segunda de las citadas fue desde la que más se realizaron (6.602).



Este servicio de atención telefónica, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.