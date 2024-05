Las instalaciones de aletismo en Telde abandonadas: "Es una vergüenza"

José Suárez es un hombre que vive en Telde, la segunda ciudad con mayor población de Gran Canaria. Este señor se ha puesto en contacto con COPE más Gran Canaria para denunciar el estado en el que se encuentran las instalaciones municipales de Atletismo, Beisbol y Softball. Su hija, de nueva años, que entrena en el club de atletismo ha sufrido una caída y es a raíz de este hecho el que le hace denunciar en qué situación se encuentra ese espacio.

José cuenta que al menos 40 personas van cada día a entrenar en cualquiera de las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones que están deterioradas y no está previsto que las vayan a arreglar. Relata que el estado es lamentable y ha puesto varios ejemplos.

"El estado es lamentable porque hay agujeros en varias zonas de la pista, fosos de salto de longitud vacíos o con piedras, rejas corroídas del paso del tiempo… Para que te hagas una idea, los usuarios de atletismo no pueden practicar salto de altura porque la colchoneta es de todo menos una colchoneta, etc. Es un peligro, llevamos tiempo quejándonos varios padres y no ponen solución", añade.

Asegura que ha hablado con el alcalde opara trasladarle en qué situación "tan lamentable en las que se encuentra sus instalaciones municipales. "Es una vergüenza. Lo hemos hablado con él y nos dicen que esto es reflejo de la herencia que les dejó el anterior gobierno, pero que ahora mismo no disponen ni de cemento, ni de pintura y tan solo tienen tres peones de obra para todo el municipio. Nos dijeron que lo arreglarán cuando se pueda"

Al menos 40 personas entrenan a diario en ese espacio

Esta situación no es nueva y es algo que llevan tiempo denunciando. "Entre niños y personas que entrenan por libre pueden hacerlo entre 30 o 40 personas diarias, y el día que haya un accidente serio, cualquier seguro federativo se va a lavar las manos por el estado de las instalaciones. Sé que ha habido caídas leves, por suerte, no tengo conocimiento de que nadie se haya roto un hueso, pero sí que ha habido muchas caídas porque no hay prácticamente arena en los foso donde se entrena", expone.

Para las competiciones, los usuarios tienen que trasladarse a otros sitios como las instalaciones de Vecindario o el Martín Freire, ya que las de su municipio no reúnen las condiciones necesarias para ello. De hecho insiste en que no podrían acoger ningún tipo de evento deportivo, por el hecho de que nadie de la federación les permitiría hacer ninguna competición. "Por eso tenemos que ir a otras instalaciones y a la hora de entrenar solo podemos hacerlo ahí con el club o a la playa".

José Suárez dice que "aunque Telde es conocida como una ciudad deportiva, no es el primer club que se tiene que ir del municipio porque sus instalaciones no están practicables, como por ejemplo, esto ocurría con la piscina municipal. No tengo nada en contra de este gobierno, ni del alcalde, entiendo lo complejo llevar a cabo una gestión de un presupuesto de 6 millones de euros anuales, pero así no podemos seguir"

Señala que su hija pertenece a un club y, por lo tanto, "le hemos dicho que tenga cuidado cuando vaya a entrenar. Lo que sí han puesto en las instalaciones son conos en todo el recinto en las zonas más peligrosas para evitar accidentes más graves. El club intenta trabajar en los niños y niñas en las zonas en las que mejor estado está".

Preguntado por si no ha pensado en cambiar de ubicación, dice José Suárez, que no hay otra alternativa, más que "irse al Martín Freire, porque está abierto a todos los clubs, pero hay una masificación en el recinto, pero si esto sigue así otro club de Telde se va también".

Cambio de vasija para un baño infantil en un colegio especial motórico

José Suárez también es el presidente del AMPA del CEIP Francisco Tarajano en La Herradura. Se trata de un centro especial motórico de Gran Canaria, donde tienen a menores con discapacidad. Nos cuenta el caso concreto de una de las alumnas, una niña de cuatro años con discapacidad. Denuncia que hace un año se renovó un baño en la zona infantil y por una equivocación instalaron una vasija de adultos en vez de para niños. "Imagínese la de virguerías que tiene que hacer la niña junto a su auxiliar en el baño para hacer sus necesidades, es incomprensible".

Llevamos un año reclamando que se cambie la vasija, a la consejería y al ayuntamiento de Telde, para ver si es una obra menor u obra mayor. Nosotros nos hemos ofrecido a que el AMPA a que ese váter, peor como la instalación no es nuestra tenemos que esperar a que se licite el expediente.