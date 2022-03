Las gasolineras bajan sus ventas por la escalada de precios

El aumento del precio del combustible es el factor principal que ha ocasionado la huelga de transportes que se está viviendo en la península. Esto está afectando no solo al transporte de mercancías, sino también al propio servicio. El combustible sigue en aumento y se está notando en los bolsillos de los trabajadores y de toda la población en General.

Esta mañana hemos querido poner voz en COPE Canarias sobre esta realidad y nos hemos acercado a una gasolinera del barrio de la Feria del Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer de primera mano cómo está afectando la subida del combustible en los habitantes canarios.

Norberto, un taxista de la capital grancanaria estaba repostando su vehículo y relató en nuestros micrófonos que se está notando muchísimo esta subida del carburante. Su manera de trabajar ha cambiado, y ahora hace más horas de trabajo e incluso acude a las paradas de taxis a la espera de que lleguen los clientes. “Está todo más caro aquí en la isla. Ahora tengo que hacer más horas de trabajo para ganar el mismo sueldo”.

Destacó además que antes consumía gasolina de la 98, pero que ahora pone la 95 “porque es más barata”. Insiste en que “ahora se nota la diferencia en cada depósito en unos ocho o nueve euros. Eso es un menú de comida en un restaurante y cada tres días eso es una comida de una persona”.

Dice que a pesar de que hoy se haya reducido en 3 céntimos el litro, no lo nota en sus bolsillos porque tiene que seguir poniendo gasolina para poder trabajar, aunque haga las mismas horas que antes.

Por otra parte, Francisco Martín, un trabajador de la gasolinera, apunta que “se nota que ha habido un descenso de las ventas, aunque es normal. Ahora que estamos en un momento de incertidumbre, la gente no se lo toma bien. Hay gente que se lo toma con resignación y otros no se lo toman tan bien, lo que es normal en el momento en el que estamos”. En esta línea, también destacó que la gente no se ha tomado bien esta subida del combustible, lo cual describe como “lógico”.

Además, apunta que hay una menor afluencia de vehículos, porque además hay competencia, lo que supone que los conductores vayan a diferentes gasolineras.