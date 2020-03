Las familias de Vecindario, preocupadas por la puesta en libertad de Antonio Ojeda el Rubio

La puesta en libertad de Antonio Ojeda el próximo lunes ha generado inquietud y nerviosismo en las familias de Vecindario. El también conocido como el Rubio, sale de la carcel el 9 de marzo, después de hacer cumplido los cinco años de condena que la Audiencia Provincial de Las Palmas le impuso por haber agredido sexualmente a un menor el 19 de julio de 2012 en Doctoral.

Nos lo cuenta Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi Vargas, el menor desaparecido en este municipio del sureste de Gran Canaria hace ya trece años. En los micrófonos de COPE Canarias señala que “los vecinos me han escrito, mucha gente que me preguntaban si era verdad lo que estaban leyendo, mucha gente muy nerviosa porque ahora no estan tranquilos con sus niños, tienen que estarles vigilándoles constantemente, no pueden quitarles el ojo de encima y están nerviosos, se nota la inquietud en Vecindario”.

Ithaisa destaca que son las madres las más preocupadas, destacando la gran cantidad de mensajes que le han llegado por WhatsApp o a través de redes sociales. “Se preguntan cómo es posible que lo dejen libre después de haber violado al otro niño, que cómo van a dejar a una persona tan agresiva y tan peligrosa suelta en el barrio como si nada sin vigilancia, qué van a hacer con sus hijos, que como los van a tener atados. Están muy nerviosos”, asegura.

La madre de Yéremi confiesa que ella tampoco está tranquila y teme encontrarse con Ojeda en la calle o que se encuentre con su familia. Asegura que “sentimos mucho miedo, inquietud, rabia impotencia, todo mezclado”.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Se da la circunstancia de que el Rubio sale de prisión el día antes de que se cumpla el decimotercer aniversario de la desaparición del pequeño Yéremi. Precisamente la próxima semana su abogado va a pedir que se reabra el caso y también va a solicitar que se recuse al magistrado que lo tiene a su cargo. Ithaisa ignora si está medida permitiría que se ordenara una orden de alojamiento para Antonio Ojeda.

El alcalde de Santa Lucia de Tirajana, Santiago Rodríguez ha valorado también la situación. Quiere lanzar a los vecinos un mensaje de serenidad y tranquilidad, asegurando que muy dificilmente esta persona podrá reincidir. "Entiendo más la situación de la madre de Yéremi, porque no sabría cuál sería la reacción si lo viera en la calle. Al resto de vecinos, les quiero decir que va a ser muy dificil que esta persona vaya a reincidir y mandarles ese mensaje de serenidad y tranquilidad".

El delegado del Gobierno por su parte ha señalado que "la Guardia Civil sigue luchando para que se haga justicia con Yéremi", aunque Anselmo Pestana reconocía que, a día de hoy, no hay nuevas pruebas en el caso.