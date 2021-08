Las familias numerosas, en el inicio del curso: “Nos gastamos más de 1.000 euros en libros”

El inicio del curso escolar en Canarias a a suponer una “pesadilla” para muchas familias. Es el caso de las familias numerosa de las islas, que cada año desembolsan una gran cantidad de dinero para la compra del material escolar y los uniformes.

José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, denuncia que solo en libros “nos gastamos más de 1.000 euros”. Critica que no haya consciencia por parte de las administraciones públicas, ya que cada año los libros de texto cambian y no se pueden heredar.

“Una vez más, no hay consciencia por parte de la administración, ni por parte de la comunidad educativa. Tampoco hay sensibilidad hacia las familias con un número alto de hijos, sobre todo con el tema de los libros. Nos los cambian todos los años. Tienes una tonga de libros en casa, pero ninguno sirve para el siguiente y no se reciclan”, añade.

1.000 EUROS EN LIBROS DE TEXTO

En cuanto al gasto total en el inicio del curso escolar, José María González, insiste en que “no nos puede decir una cantidad exacta, pero solo en libros supera los 1.000 euros”.

El presidente de la asociación relata en COPE Canarias que lo normal es que entre las familias numerosas se ayuden y hereden uniformes o material escolar que ya se ha usado.

“Llegamos a los 1.000 euros de gastos. Los 2.000 euros una familia numerosa podría gastárselo, pero somos muy apañados e intentamos aprovechar las cosas. Las familias numerosas nos prestamos entre nosotros los libros y los uniformes, nos los devuelven. Yo tengo libros que lo hemos prestado un año y nos lo devuelve. Estamos acostumbrados a heredar y cuidamos las cosas para el año siguiente”, aseveró.

José María González: “No nos importa que nuestros hijos vayan con cosas usadas o heredadas. Además, a las familias numerosas amigas les pasa lo mismo, por eso nos comprendemos y nos ayudamos”.

DENUNCIAN QUE NO SE LES DA SUFICIENTES AYUDAS

En cuanto a las ayudas que reciben las familias numerosas, José María González, asegura que “en comparación al gasto que tienen diariamente, son pocas las ayudas que reciben.”

El presidente: “No vamos a decir que no nos ayudan, pero tenemos un gasto mayor a las ayudas. Evidentemente, tenemos ayudas en las matrículas en los centros públicos, concertados o privados... También en el transporte público, pero no son suficientes, ya que tenemos muchos gastos. No dejan de ser muchísimos gastos y hay medidas que se pueden ir adoptando que les costarían menos dinero a las arcas públicas. Como por ejemplo heredar los libros de un año a otro".

Pone un ejemplo: “Yo siempre digo que las matemáticas de este año son iguales que las de hace diez, pero los libros nos los han cambiado. Por eso el gasto es mayor”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente de la asociación critica que no se haya arreglado el problema que tienen a la hora de afrontar otros gastos, ya que muchas veces las administraciones públicas miden su renta por los baremos y no por los hijos que tienen. Una situación que les afecta exponencialmente, ya que muchas veces se quedan fuera del radar de ayudas.

“No se ha resuelto los baremos de la CCAA de las rentas. Esto es injusto porque no tenemos el factor corrector del número de hijos, ni tampoco está tan claro. A partir de una cantidad del dinero que se ingresa en el hogar, empiezas a estar fuera del radar. Si se dividiese por el número de hijo pues no estaríamos fuera”. añade.

Concluye destacando: “Yo siempre digo que las familias numerosas multiplicamos las alegrías y dividimos las penas, pero es verdad que los gastos los multiplicamos siempre”.