Las familias numerosas critican el número máximo de comensales en navidad: "nosotros vamos a incumplir"

Las familias numerosas no han recibido de forma positiva la restricción de 10 comensales en las reuniones familiares del 24 de diciembre, por La Mañana de Cope Gran Canaria, pasó su presidente en Canarias, José María González, asegura que es un “error técnico” porque una vez más a ellos les perjudica, apuesta por establecer un número máximo de convivientes familiares para evitar desagrupar a las familias de más de tres miembros.

García pone como ejemplo su caso: “somos 7, nos vamos a cenar con mis padres que son dos y mis hermanas que son tres, seríamos 12, estaríamos incumpliendo, pero somos tres grupos de convivencia, sin embargo, si hablamos de familias de un solo hijo o sin hijos, podríamos encontrarnos que se reúnen ocho y son cuatro grupos de convivencia o se reúnen 2 amigos y son cinco grupos de convivencia por lo que habría más posibilidad de contagios.”

El presidente de la Asociación lo tiene muy claro afirmando de que “vamos a incumplir y si llama la policía, no le abrimos, lo que no podemos hacer es dejar a familiares fuera por ser familia numerosa.”

La situación se complica porque el Gobierno de Canarias acepta un máximo de 10 personas recomendando que estén vacunadas, por lo que se hace necesario que todos se hayan inoculado la doble pauta, para González es una barbaridad y espera que se rectifique porque es una medida que no tiene sentido: "no vamos a pedir a los familiares si tienen o no el certificado covid".