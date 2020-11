Las familias numerosas de Canarias rechazan el plan del Gobierno para Navidad

El presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias Masd2, ha rechazado totalmente la medida que ha propuesto el gobierno central para estas Navidades.

El plan que ha preparado el Gobierno central para las fechas navideñas recomienda que las reuniones no superen el máximo de seis persona. También se amplía el límite de restricción de movilidad nocturna hasta la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja, al tiempo que aconseja no celebrar Cabalgata de Reyes.

José María González, presidente de la asociación de Familias Numerosas Canarias Masd2, ha expuesto en los micrófonos de COPE que está totalmente en contra de la medida que limita las reuniones familiares, ya que en su opinión los discrimina. No comprende porque no han tenido en cuenta a las familias numerosas de España que tan solo quieren compartir una cena con las personas más allegadas.

El presidente del colectivo dice que “las familias numerosas no son el enemigo y que no entiende porqué si son siete convivientes, no pueden juntarse con los abuelos o los primos”.

José María dice que no es justo para las grandes familias que se imponga este plan y se hace una pregunta: “¿Qué pasa si son 6 personas que viven por su cuenta y se mezclan? Ahí existe más posibilidades de que contagien entre ellos, que una familia conviviente de cinco y se quiera juntar con otras dos personas más”.

Apunta a que las familias numerosas van a pasar “las Navidades a solas, sin los abuelos y sin los primos. No estamos de acuerdo de que estas sean las medidas que se vayan a implantar”.

Concluye el presidente diciendo que no tiene sentido de que este plan se haga por personas y no por convivientes.