Las empresas de distribución aseguran que esta semana ya se verán desabastecimiento de productos en Canarias

El paro indefinido debido a que mantiene el sector del transporte podría afectar a la llegada de suministros esta semana, además no se descarta que al igual que está ocurriendo en la península, en el archipiélago también algunas empresas tengan que para su actividad debido la imposibilidad de continuar debido a la falta de abastecimiento.

Por La Mañana de COPE Gran Canaria pasó el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (ASODICAN), Alfredo Medina quien aseguró que por ahora no hay desabastecimiento en los establecimientos, pero si no se encuentra una solución a corto plazo, sí veremos problemas de provisiones, “entre la producción local, y lo que estaba ya vejando antes de la huelga, hemos defendido bastante bien la primera semana.”

Sin embargo, la preocupación es lo que pueda ocurrir con esos suministros si la mercancía no llega a los puertos y aeropuertos debido a la interrupción del flujo de los artículos debido a la huelga de transporte, “la inquietud mayor viene ahora, nos preguntamos qué va a pasar, si no se soluciona, ninguna actividad comercial no puede funcionar sin que los suministros y transportes lleguen convenientemente.”

Estamos viendo como muchas empresas deben parar porque no les llega las existencias necesarias para continuar con su labor, esto ya está ocurriendo en Canarias, desvela Medina que ya algunos talleres de reparación de automóviles tienen problemas para recibir sus piezas y poco a poco van parando, lo mismo ocurre con los envases que almacena las frutas, verduras y hortalizas, “la gente tiene un stock normal para funcionar, pero no tiene un almacén con cantidades industriales de material.”

Es evidente pensar que el cierre de empresas debido a la condición transversal de los transportes podría generar un efecto indeseable sobre el desempleo “estamos en una economía interconectada y ya vemos fábricas en la península que esta cerrando, toda esta gente sin trabajar, causa un daño, si no es inmediato será previsible que acabará en algo malo.”

Si la huelga se alarga, la situación será mucho peor, en Canarias hay dos vías de embarques; uno a principio de semana y otro al final, “ya la semana pasada se embarcó poco y se prevé que en esta la cantidad sea aún menor” por lo que sin duda se notará en los establecimientos sobre todo de alimentación.

La situación no es la misma que durante los primeros meses de pandemia, donde a pesar de contemplarse desabastecimiento por el estado de los lineales de compra de la gran mayoría de supermercados, en ese momento, sí se estableció una obligación de suministro de los productos esenciales, en este caso no se ha contemplado esta opción por lo que la estampa podría ser mucho peor, “no se han garantizado las líneas marítimas, no ha habido sensibilidad y no se ha creado algún tipo de corredor que garantice el suministro a Canarias.”