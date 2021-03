Las dudas de los oyentes sobre el SEPE: “¿Cómo puedo lograr que me atiendan?”

Pedro Duarte ha entrado en los micrófonos de COPE Canarias para hablar de la situación del Servicio de Empleo Público Estatal en Canarias tras el hackeo que sufrieron durante 6 días. Según el director del SEPE en las islas, “ya están todos los servicios funcionando”.

Sin embargo, muchos oyentes se han puesto en contacto a través del 610 10 80 10, planteando algunas de las dudas que les suscitan los trámites del Servicio de Empleo. Entre ellas, “¿cómo puedo lograr que me atiendan?”.

Según Duarte, si intentan acceder sin éxito a la web y tampoco se responde a las llamadas debido a la saturación del servicio, lo que se debe hacer es descargar la presolicitud del SEPE en el móvil. “Se abre una plantilla, la rellenas y en un plazo de 3 a 5 días nos ponemos en contacto contigo”, afirma.

Asimismo, insiste en que si la persona interesada cuenta con certificado digital puede realizar cualquier trámite a través de la web. “Si no lo tienes, esta es la vía más sencilla para solicitar una prestación por desempleo o cualquier otro trámite”.

LOS OYENTES ASEGURAN QUE, “NO ME COGEN EL TELÉFONO”

Sin embargo, ante la duda de algunos oyentes de “¿cómo saber si me han dado una ayuda si no me contestan al teléfono?”, Duarte insiste en que desde el SEPE “siempre mandan un correo electrónico y una carta a aquellos que serán beneficiaros de las ayudas”. También informan a las personas que no cumplen los requisitos de por qué no pueden acceder a las subvenciones en cuestión.

Otra de las preguntas que realizaban los oyentes es qué porcentaje de atención presencial existe actualmente, ya que muchos intentan obtener una cita que advierten “se convierte en misión imposible”.

El director del SEPE en Canarias asegura que han reforzado la oficina virtual y ampliado el número de gestores que atienden por teléfono. Sin embargo, no es posible atender de forma presencial a todo el que necesita llevar a cabo un trámite.

“La atención presencial no ha vuelto a ser como antes, pero tampoco en el Servicio Canario de la Salud, ni en ninguna otra administración porque hay que cumplir otros requisitos”, explica.

Esto lleva a otra de las dudas que ha sido: “¿si me presento sin cita previa porque no me responden al teléfono, me atienden?”. Según Duarte, durante el cierre informático, “hemos puesto medios para atender a las personas que se presentaban ahí”. Aunque, indica que si todos fueran a las oficinas sería “imposible”. “Tenemos una capacidad de 4.000 personas diarias”.

Los oyentes también se cuestionaban qué ocurriría con aquellos que no han podido firmar la renovación de la tarjeta de demanda de empleo por los problemas con el servicio. Pedro Duarte ha apuntado a que, “se ha hecho de forma automática” y “todas se han visto renovadas”.

Dudas de todo tipo que ha respondido el director del SEPE en Canarias ante la caída del servicio por el hackeo que afectó durante 6 días y que mantiene algunas áreas colapsadas.