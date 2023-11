Las dos Diócesis de Canarias piden dignificar la acogida de migrantes

Las dos diócesis de Canarias y Cáritas Diocesana de ambas provincias han lanzado una serie de recomendaciones a las autoridades para dignificar la acogida de personas migrantes y han reclamado la instauración de "vías regulares y seguras" y la disposición de "corredores humanitarios desde países en conflicto".



La Delegación de Migraciones de Las Palmas, el Secretariado de Migraciones de Canarias y las Cáritas de ambas provincias hacen este llamamiento "desde un punto de vista positivo y esperanzador", con el objetivo de contribuir a "una acogida más digna" y al fortalecimiento del sistema de atención a las personas migrantes.



En un comunicado, desgranan las diferentes medidas que ponen sobre la mesa, empezando por el refuerzo de efectivos de Salvamento Marítimo, así como brindar atención psicológica a todo el personal que trabaja en los rescates, incluidos los efectivos de Cruz Roja, sanitarios y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

??Propuesta conjunta de la delegación de Migraciones de la diócesis de Tenerife, el secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias y las Cáritas provinciales.



También proponen desplegar en los muelles de las islas, carpas y otras estructuras que permitan a los profesionales desarrollar sus funciones "en condiciones aceptables", y a los recién llegados tener "un espacio amable y a resguardo de las inclemencias del tiempo", además de algún espacio "amigable con la infancia".



Las diócesis y Cáritas piden también contar con profesionales especializados en infancia y detección de vulnerabilidades en todos los desembarcos; y desplegar a expertos a pie de muelle en la labor de identificación de menores en los dispositivos de acogida.



En el ámbito de la primera acogida, sugieren la instalación de estructuras permanentes en todas las islas que permitan su "inmediata" puesta en marcha en caso de necesidad, pues "la dignidad de las personas debe primar sobre cualquier otra consideración y la improvisación de espacios no es una solución adecuada".



Asimismo, piden aumentar el personal humanitario que atiende en los centros de primera acogida y ofrecer herramientas formativas, lo que redundaría en una mejor asistencia y bienestar de las personas migrantes.



También proponen acordar con las fiscalías competentes mecanismos de comunicación inmediata para los casos en que se detecten posibles niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados en dispositivos previstos para mayores, y para ello, abundan, sería conveniente la figura de un coordinador entre los distintos actores.



Las dos diócesis y Cáritas Diocesana de Canarias apuntan también a la necesidad de contar con expertos en la detección de mujeres víctimas de trata que llegan en pateras o cayucos.



En cuanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, piden promover, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas, una estrategia de desinstitucionalización que evite su permanencia en centros de protección con elevada ocupación.



También, promover y agilizar los procedimientos de acogida familiar a niños y niñas migrantes; e impulsar una estrategia de transición a la vida adulta que cuente con la participación de todos los agentes y consejerías implicadas.



Cáritas Diocesana señala que en sus centros acoge a adultos que han pasado por centros de menores y que, una vez llegan la mayoría de edad, son incorporados a la sociedad "con escasa o ninguna preparación y sin seguimiento alguno, por lo que se ven lanzados a la calle y a la marginalidad".



Por ello, insisten, es necesario reforzar en los centros de menores las habilidades lingüísticas para el aprendizaje del castellano y formativas para la incorporación al mundo del trabajo.



En paralelo a todas estas medidas, las diócesis y Cáritas demandan que se garantice en todo momento "el respeto estricto" de los derechos humanos en general y de las personas migrantes en particular; y un mecanismo para que las personas desaparecidas en el mar puedan denunciar "sin miedo a represalias".



Por último, solicitan el establecimiento de vías regulares y seguras, disponiendo de corredores humanitarios desde países en conflicto, aumentando el personal de las embajadas y consulados para la agilización de los visados de entrada en España y facilitar las solicitudes de asilo en las oficinas consulares.