Las consecuencias del colapso de Servicios Sociales: “Llevo meses cogiendo comida de la basura”

Yeray Hernández es una de las personas que está sufriendo el colapso en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva desde marzo, cuando se inició la pandemia, intentando contactar con este servicio debido a su situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza.

A finales de marzo, dadas las consecuencias económicas propiciadas por la crisis del coronavirus, la empresa en la que trabajaba decidió prescindir de sus servicios. “Me vi con una mano delante y otra detrás”, aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias. Y es que, a pesar de que se trató de un despido improcedente, los retrasos en los trámites repercutieron en que este vecino de la capital grancanaria se viera de un mes para otro sin ningún ingreso.

“Cuando conseguí que me contestaran desde Servicios Sociales recogieron mis datos y me dijeron que me llamarían”, apuntaba. Sin embargo, no fue hasta el 27 de octubre que recibió esa llamada informándole de que le daban cita para el 21 de febrero, prácticamente un año después desde que intentó ponerse en contacto con este servicio.

“Cuando me dieron la fecha me dieron ganas de llorar”, afirmaba. Y es que, Yeray había intentado contactar en varias ocasiones con esta área y los teléfonos disponibles siempre estaban comunicando. “También intente personarme en el Ayuntamiento un par de veces y nadie me recibía sin cita”, criticaba.

Yeray ha denunciado que su situación es claramente alarmante, ya que solo recibe al mes 430 euros que destina en su mayoría a pagar un alquiler social para no perder su vivienda. “No me queda casi nada para comer”. Por ello, confesaba que lleva meses recurriendo a buscar comida en la basura para subsistir.

“Es un disparate. Entiendo el colapso y que no soy yo solo el que está en esta situación, pero ni una triste llamada”, recalcaba.

Este vecino de Las Palmas de Gran Canaria aseveraba que con la poca ayuda que le pueden brindar sus padres que son jubilados y dependientes y cogiendo comida de la calle es como está saliendo adelante.

“Soy canario y estoy pasando hambre”, decía. “Es indignante ver el circo de los políticos sacándose los colores de unos a otros mientras tenemos esta situación de emergencia algunas personas”, lamentaba.

Yeray criticaba el trato humano que está dando el Consistorio capitalino a las personas que están pasando por una situación de vulnerabilidad. “Siento que me están tratando como un perro”. Aseguraba que no quiere dinero, simplemente poder mantener su casa y acceder a un plato de comida todos los días.

EL AYUNTAMIENTO NO SE PRONUNCIA

La responsable de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, no quiere dar respuestas sobre este drama social que están viviendo decenas de personas en la capital grancanaria a raíz de la pandemia.

Desde el Consistorio insistían en que “a la hora de pedir cita hay distintos procedimientos según el tipo de caso y la urgencia y en casos de emergencia social, la atención es prácticamente inmediata”.

Algo que según Yeray no corresponde con la realidad, ya que ha tratado de ponerse en contacto con el servicio en diversas ocasiones dada su emergencia y nadie le ha respondido. “Los vecinos que necesitan ayuda para hacer frente a una situación de especial necesidad o de alimentación tienen su petición atendida en cuestión de días”, aseveraban.

Confirmaban desde el Consistorio que sí se están dilatando las citas con los trabajadores sociales para los procesos habituales de valoración, debido a la situación de pandemia y a los protocolos que requiere.

Desde la oposición, Pepa Luzardo, portavoz aseguraba que “no es cierto que se dé respuesta en unas horas”. Simplemente se les deriva a entidades sociales que están colapsadas. Algo que confirmaba Yeray, dado que a pesar de que acudió a pedir ayuda a Cruz Roja y a Cáritas, ambas ONG le informaron de que estaban saturadas.

“Desde un despacho todo se ve muy bonito”, aseguraba el afectado. Denuncia que el alcalde, Augusto Hidalgo tampoco ha buscado una solución a este drama humano que se ha acuciado debido a la pandemia y “no está para su pueblo”.