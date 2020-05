Las comunidades de vecinos ven inviable abrir las piscinas ante las exigencias sanitarias

“Las normas de seguridad contra el Covid-19 establecidas por el Gobierno no nos permiten, de momento, poner en funcionamiento la piscina y las zonas comunes. No podemos contratar a una persona para atender dichos requisitos, algunos de los cuales son: dar cita previa, controlar el aforo máximo del 30% o limpiar y desinfectar varias veces al día puertas, suelos, escaleras, etc. El incumplimiento de las normas supondría una grave multa económica. Confiemos en que pronto sea posible disfrutar de nuestro espacio”.

Este es uno de los ejemplos de carteles informativos que se encuentra en todos los accesos de un edificio de una comunidad de vecinos que no ha podido afrontar los costes y limitaciones impuestas por el Ministerio de Sanidad para abrir las piscinas y zonas comunes.

No se trata de una excepción, ya que Rosario Molina, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, de Las Palmas asegura que la mayoría de comunidades a nivel nacional se ha visto con problemas para abrir estas zonas comunes.

“Es inviable, muchas comunidades de vecinos no pueden abrir sus espacios por tanta normativa”, apuntaba. Ella insiste en que en toda España están viviendo el mismo problema, ya que las imposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado no pueden cumplirse por falta de recursos.

“Habría que contratar a una persona que estuviera todo el día controlando el aforo de las piscinas y desinfectando todo lo que tocan los propietarios, algo que muchas comunidades no pueden afrontar”.

Además, según Rosario Medina en estos momentos no se pueden llevar a cabo reuniones presenciales de las Juntas Directivas, lo que también conlleva que no se puedan tomar decisiones acerca de solicitar una derrama. “El presupuesto es anual y ya está cerrado, no se tienen en cuenta esta serie de gastos. Tampoco se puede solicitar una derrama a los propietarios, así que es inviable abrir para la mayoría”, lamentaba.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas insistía en que algunas Juntas Directivas de comunidades vecinales están optando por implantar otras medidas, otras no han podido abrir los espacios y, un porcentaje muy pequeño ha podido abrir cumpliendo las restricciones.

Sin embargo, Rosario Medina señalaba que algunos propietarios están faltando a las normas y están accediendo a piscinas o espacios comunes, aunque están cerrados. “Si hay cartelería informando de las normas y las incumple se podría incurrir en una sanción para el infractor, ya que la comunidad ha actuado como debería”.

Rosario Medina aseveraba que el Consejo General de Administradores de Fincas a nivel nacional está solicitando que se revisen las medidas porque tal y como están impuestas “es inviable abrir”. “Tenemos las manos atadas”, lamentaba.

Por ello, han enviado tres cartas al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para que modifiquen o estudien la normativa impuesta. Sin embargo, aún no han tenido respuesta.

“No entendemos cómo no han tenido en cuenta a las comunidades de vecinos, si el 80% de la población vive en edificios”. Los administradores de fincas aseguran que no saben cómo se va a gestionar la situación.