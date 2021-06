Las agencias de viajes de Canarias, excluidas del bono turístico

Las Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias (ASCAVyT) han denunciado que no se les haya tenido en cuenta para la puesta en marcha del bono turístico para los residentes canarios.

Denuncian que el año pasado ya les propusieron esta medida al Gobierno de Canarias y que se han tenido que enterar de la puesta en marcha por los medios de comunicación. Además, señalan que a pesar de mandar varios escritos a la Consejería de Turismo preguntando sobre dicho bono, siguen sin recibir respuesta.

David Déniz, presidente de la ASCAVyT, asegura que se trata de una iniciativa que es beneficiosa para las islas, pero que les hubiese gustado que contaran con ellos desde un primer momento.

“Nosotros ya lo habíamos propuesto al Gobierno de Canarias y se lo hemos recordado hace muy poco, porque ya preveíamos que el verano podría ser muy complicado. Sobre todo, tras conocer que muchos destinos emisores punteros no iban a viajar por los impedimentos de restricciones sanitarias que tienen sus ciudadanos. Lo que veíamos es que íbamos a depender del residente canario y del turismo nacional”, añade.

UN BONO TURÍSTICO “HECHO PARA LOS HOTELEROS”

Desde la asociación, han denunciado que a priori este bono turístico tan solo va a beneficiar a los hoteleros de las islas y no a todo el sector.

David Déniz, presidente de la ASCAVyT, señala en COPE que le gustaría que les dieran a conocer las bases o las partidas específicas que van a ir destinadas a los diferentes servicios del sector.

“El bono turístico que tanto nos hace falta, nos alegramos por los empresarios hoteleros que van a ser dotados de esos 80 millones, para que puedan pagar sus IBI. Pero me gustaría preguntar ¿qué partidas se van a dotar para que el taxista pague sus licencias, el propietario de una agencia de viajes pueda pagar el IBI de su local, la Vivienda Vacacional que esté legislada pueda pagar su IBI igualmente... Salvo que me digan otra cosa las bases no las he visto, pero me gustaría que esto se enfocara para que TODO el Sector turístico de Canarias, se viera beneficiado con esta medida”, asevera.

EL BONO DEBE IR DE LA MANO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Desde la ASCAVyT insisten en que el éxito de esta iniciativa pasa por comercializarlos a través de las agencias de viajes, como ya han hecho otras comunidades autónomas como por ejemplo Baleares.

David Déniz, presidente asegura que las agencias de viajes son el único sector que puede fiscalizar el pasajero y dotarle de varios servicios en un mismo paquete. “Para que esta medida tenga éxito como lo ha tenido en otros territorios nacionales, periféricos e insulares como Baleares, se tiene que comercializar a través del canal de las agencias de viajes. Porque somos los que vamos a fiscalizar que ese pasajero, al que vamos a dotar, tenga todos los servicios necesitarios”.

Y pone un ejemplo: “En las bases de Baleares ponía que para acogerse a ese bono tenía que ser un paquete. Dicho paquete debe estar acompañado de un avión o barco, con una estancia de mínimo 2 noches, pero siempre en una isla de la que el viajero que no fuese residente”.

“Para que se reactive el sector turístico en Canarias, el canario se tiene que mover entre las islas. Para eso tiene que ir acompañado de más servicios para que todos los proveedores turísticos, podamos beneficiarnos de esta reactivación”.

Concluye destacando que “la propuesta de Canarias era exactamente la misma que la de Baleares”.