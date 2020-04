Las aerolíneas consideran que la CNMC avala que no hay fraude en los billetes

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado que el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes en territorios no peninsulares, porque entiende que descarta cualquier posible práctica fraudulenta por parte de los operadores.

En el estudio difundido por la CNMC subraya que el aumento al 75 % de las bonificaciones en los billetes "ha producido una mejora de la conectividad de los residentes, que soportan un menor precio efectivo final".

Según la patronal, el regulador confirma que los precios no los fijan las compañías aéreas, sino la interacción entre oferta y demanda y, además, reconoce que los billetes entre las islas y la península cuentan con tarifas muy competitivas.

La asociación ha explicado que el estudio de la CNMC "reafirma" las tesis del sector aéreo al respecto y elimina cualquier duda sobre posibles prácticas fraudulentas, "en contra de lo que manifestaban algunas voces críticas".

En este sentido, Competencia incide en que un aumento de la demanda, o posibles problemas de adaptación de la oferta a picos de mayor demanda, pueden ejercer presión sobre la evolución de las tarifas, ha añadido ALA.

El presidente de la asociación, Javier Gándara, ha insistido en que las aerolíneas "siempre operan con la mayor transparencia, y los precios, como ha quedado resaltado, los fija la interacción entre la oferta y la demanda".

Según la patronal, la CNMC apunta a una tendencia decreciente entre 2008 y 2018, de hasta un 19 % en diez años para el caso de las rutas entre Canarias y la Península, y del 22 % entre ésta y Baleares.

Del informe se extrae que, durante el segundo semestre de 2019, el precio medio por vuelo para los residentes en Baleares, excluyendo tasas, fue de 18 euros, y de 31 euros, para los canarios, de acuerdo con ALA.

Por otro lado, el regulador apunta a que los patrones de compra de los consumidores, como por ejemplo, el adelanto en las fechas de reservas de los no residentes, pueden influir sobre el precio efectivo de los residentes, aunque concluye que no se ha producido "efecto expulsión de no residentes".

El informe alude a que la demanda de este segmento de pasajeros no ha mostrado diferencias significativas de comportamiento tras el incremento de la bonificación, ha agregado la patronal.

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CNMC con el fin de mejorar el sistema de bonificaciones, Gándara ha recordado que las compañías aéreas se limitan a cumplir el marco regulatorio establecido por las autoridades competentes.