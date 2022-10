Largas colas a las puertas de la Seguridad Social: "Están engañando a la gente"

Conseguir cita previa en la Seguridad Social sigue siendo una tarea ardua y complicada y, como suele ser habitual, las colas a las puertas de la sede del organismo público son siendo largas y desesperantes. Hasta 80 personas se congregaron en la mañana de hoy, ocupando unos cien metros de acera, para recibir un número con el que poder resolver las gestiones pertinentes.

Muchas de ellas se ven en la obligación de madrugar para llegar lo más temprano posible y no perder una cita previa que, en ocasiones, no llega porque se suelen dar números a las primeras 20 0 25 que se presentan.

Las puertas de la Seguridad Social se abren a las 8:30 para repartir los números a los primeros de la fila, por lo que muchos de los usuarios se marchan sin ser atendidos y tienen que regresar otro día. “Me dijeron que tenía que venir temprano, porque entran solo los primeros diez o quince y desde las siete de la mañana estoy aquí. Esto es una injusticia. Hay que venir aquí y dar la cara”, explicó un hombre, indignado.

Por su parte, otro usuario afectado por la anómala situación aseguró que “solo sabemos que dan número y poco más. Ni en la web hay información. Juegan con el dinero y con el tiempo de la gente. Llevo llamando para que me solucionen un tema desde hace seis meses y nadie coge el teléfono y la web es imposible de manejar”.

Por su parte, el responsable de dar los turnos se defendió explicando que “siempre atendemos a todas las personas que vienen aquí y nadie se va a quedar fuera hoy”.

Algo con lo que no está de acuerdo una de las numerosas personas que sufren, día a día, la anómala situación: “Suelen dar pocos números y no cogen a ni a la mitad de personas que vienen aquí. Hoy los darán, porque está COPE Canarias aquí, pero solo por eso...Nos tiene siempre fuera, esperando con gente enferma y niños pequeños y no es justo y es una vergüenza que nos tengan esperando en esta fila”, sentenció una mujer.

Hay quiénes piensan que tampoco es para tanto y que la atención no es deficiente: “Yo vine ayer y dieron un número exagerado de citas, aunque es cierto que, cuando me tocaba a mí se acabaron, porque había mucha gente. Por es tuve que regresar hoy”, declaró una señora.

Por último, una ciudadana, natural de San Mateo, recordó que es “una bobería llamar por teléfono, porque no solucionan nada. Metes los datos y te dicen que lo sienten, pero que la cita no ha sido concertad o, lo que es peor, te dan cita “on line” para arreglarlo en Fuerteventura...¿y qué pinta uno en Fuerteventura?”