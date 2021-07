Lanzarote, el destino turístico que se recupera: villas y viviendas vacacionales al 100%

María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias, en un especial desde el Jardín de Cactus de la isla, que Lanzarote se encuentra actualmente con un 80% de recaudación en verano, igual a 2019. “Todas las villas y viviendas vacacionales están prácticamente al 100%, no se consiguen coches de alquiler y la planta hotelera está al 50%”.

La presidenta del Ejecutivo advierte que están muy contentos de estas cifras, aunque también las ven con incertidumbre, ya que, ante el repunte en el número de contagios en Canarias, no saben las decisiones que podrían tomar los países emisores de turistas. “En Lanzarote por ahora vamos bien, pero tememos que nos pueda ocurrir lo que está pasando en Tenerife o Gran Canaria”.

Corujo asegura esta es la isla que más ha sufrido la pandemia de covid-19, ya que basa su actividad económica prácticamente al 100% en el turismo. “Hemos tenido a 20.000 personas en ERTE y, junto a Fuerteventura, hemos sido las islas que hemos necesitado más apoyo”.

Por ello, la presidenta del Ejecutivo insular asevera que es esencial tratar de parar las cifras de contagio que están creciendo exponencialmente en Canarias, especialmente en las dos islas capitalinas, en las últimas semanas.

Según Corujo, “la covid nos ha enseñado que salir de cualquier situación depende de cada uno de nosotros”. Asimismo, apunta a que a final del mes de julio o a principios de agosto en la isla se alcanzará el 70% de población diana vacunada. “Hasta que no tengamos a toda la población vacunada tendremos que convivir con esta situación. Tenemos que saber lo que nos estamos jugando”.

La presidenta insiste en que Lanzarote es una isla que desde el principio ha apostado por la diferencia y eso le ha llevado a la vanguardia. “Cualquier Sur de cualquier lugar puede tener una planta hotelera maravillosa. Nosotros aportamos un contacto con la naturaleza y un exquisito diseño que permite disfrutar de un destino diferente”.

Según la presidenta del Cabildo insular, se lleva trabajando en estos valores desde hace casi 30 años. Por ello, apuestan también por un destino de calidad y no tanto de cantidad. “Ni una cama más”, es la reivindicación que se ha llevado a cabo en Lanzarote. Corujo insiste en que intentan dejar de lado un modelo en el que no se apueste por vender la cama a precio de saldo, para mejorar así la calidad de vida de los residentes y sus salarios. “Nos hemos opuesto siempre a los todo incluido que no benefician a la isla”.