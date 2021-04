El juez Díaz Tejera: "Se han dado órdenes al margen del estado de derecho"

El juez del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha valorado de forma positiva la sentencia que emitía el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha ordenado este miércoles a la Policía que se abstenga de impedir que un inmigrante llegado en patera a las islas tome un vuelo a la península, siempre que porte su pasaporte o una solicitud de asilo.





Sin embargo, ha insistido hace unas horas a los micrófonos de esta casa que “no puede ser que la pandemia sea una especie de patente de corso para que se impongan situaciones de hecho, al margen de lo que es el Estado de Derecho y las reglas jurídicas”.





Según ha explicado Tejera: “las reglas jurídicas son reglas de convivencia, acuerdo que nos hemos dotado los españoles para organizar nuestra convivencia. Y una de ellas dice que una persona, aunque tenga un acuerdo de devolución, si tiene el pasaporte y el billete, la única responsabilidad que tiene es decirle a la autoridad administrativa que ha emitido ese acuerdo, donde reside o donde está su domicilio para que pueda ser localizado, a efectos de ejecución de ese acuerdo, cuando encuentre plaza en un vuelo con destino a su país de origen”.





“Pero, si tiene pasaporte y billete, puede moverse dentro del territorio español. Las fronteras externas son responsabilidad de la Unión Europea, pero el movimiento de una región a otra en España, excepto por las limitaciones propias del Covid, son competencia del Estado y sí tienen derecho a moverse con algún documento identificativo”, ha reiterado.





“LA POLICÍA HACE LO QUE LE MANDAN”





Respecto a la actuación policial, el juez del CIE ha asegurado que tiene “muy buena relación con la policía y que, “en general, son servidores públicos que se parten el pecho, que tienen buena voluntad, que hacen un buen servicio... Tengo muy buen concepto de ellos y estoy permanentemente, como juez de instrucción, trabajando con todos ellos”. No obstante, no olvida que en “todos los grupos humanos siempre hay de todo, como entre los jueces, los astronautas o los capadores de abejas. Pero, en general, tengo ese buen concepto. Lo que ocurre es que ellos hacen lo que les mandan”.





Arcadio Díaz ha añadido que los cuerpos de seguridad del estado “saben que quien tiene un pasaporte y un billete se pueden mover dentro de España, pero aplican las órdenes que le dan”. Su teoría es que se les han dado estas instrucciones “cuando alguna autoridad en una ciudad andaluza muy querida montó un número y se escandalizó porque negros pobres bajaban en la escalera del avión, cuando esto con negros ricos con ropajes exóticos no pasaba nada”.





Ahí, “empezaron a decir unas cosas y a hacer prohibiciones de hecho al margen del derecho”, mientras meses atrás, “estos chicos viajaban y no había ningún problema”. En cuanto a la crítica situación de los campamentos de migrante, para el juez número ocho del CIE “el muelle de concentración de Arguineguín a mí me parece que fue una vergüenza espantosa”.





“Una violación de los derechos fundamentales porque estaban detenidos de hecho, sin ninguna cobertura jurídica. Sin embargo, hay juristas que hacen unas elaboraciones doctrinales exquisitas, en unos bucles jurídicos exquisitos, para tratar de decir que allí estaban en libertad y que, si no se movían a tomar café, a ducharse o a comer algo caliente, es porque ellos querían. Entonces, claro, es una versión que no se ajusta a la realidad porque lo que vi, lo que oí y lo que olí no me lo pueden cuestionar”, ha sentenciado.





CREE QUE INTENTARÁN IMPEDIRLES LA SALIDA DE NUEVO





El supervisor del CIE se lamenta, pues cree que la orden que seguirán dando es que “el que intente salir por aeropuerto, lo lleven a comisaría, que pidan medida de internamiento en el CIE y que procuren devolverlo”. El problema está la frontera permanece cerrada por la situación sanitaria. Por ello, Arcadio Díaz considera que “lo correcto es que, si no se puede devolver, no se interne a nadie en el CIE porque el internamiento es solo para la devolución, para conseguir plaza en un vuelo y devolverlo a su país de origen. Por lo tanto, lo correcto sería que estas personas puedan seguir con su proyecto migratorio y los que tengan familiares en península”.





Por el momento, este trayecto solo pueden hacerlo en primer grado, es decir, padres y madres con hijos. De esta forma, Díaz solicita una “reforma de la ley de extranjería en la que permitan que un hermano le ofrezca a otro hermano trabajo, casa y comida pueda ser suficiente racionamiento. ¿Para qué? Pues porque no tiene sentido que estén enjaulados en un Archipiélago. Genera una frustración, un dolor, un sufrimiento...”.





NO CONTEMPLA EL CIERRE DE LOS CENTROS DE ACOGIDA





No obstante, el juez del CIE no contempla el cierre de los centros de acogida como una opción viable. “Yo lo que haría es permitir que estos chicos vayan a aquellos lugares de la península donde tienen familiares que les acogen. Primero porque estarían repartidos en el conjunto del Archipiélago y no concentrados en esos macro campamentos que son conflictivos; y, en segundo lugar, porque con su familia estarían muchísimo mejor.





Si se hacen estas dos cosas, no habría necesidad de esos grandes campamentos que, en cualquier caso, hasta que no se haga, hay que hacerlo de la mejor manera posible para que no se den las situaciones que se están dando”, ha opinado.





A pesar de todo, Arcadio Díaz Tejera tampoco olvida “el esfuerzo infinito tantos trabajos de la Cruz Roja, que son los que a mí me constan aquí en Gran Canaria. No tengo conocimiento de las personas que están en Tenerife, pero también parto de una presunción de buena voluntad y de buen trabajo por parte de todos los profesionales”.





