El juez del CIE sobre Barranco Seco: "Necesitamos 15 tiendas más para evitar hacinamientos"

El Centro de Acogida Temporal para inmigrantes de Barranco Seco, en las afueras Las Palmas de Gran Canaria, sigue recibiendo a los recién llegados en las pateras tras el cierre del campamento de Arguineguín, en algunos casos familias con niños.

Un espacio que ha querido inspeccionar el juez del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejero junto con cuatro jueces más en prácticas. En COPE asegura que todos viven en mejores condiciones que en el muelle de Arguineguín. Además señala que han podido hablar con los chicos y chicas que se encuentran es ese campamento militar para conocer su realidad.

Arcadio Díaz: “Estuvimos en el CIE y después en el CATE. Nos encontramos una situación distinta a la que teníamos en Arguineguín. Ahí peligraba la integridad física por el hacinamiento que existía, en el CATE no se daba esta situación”.

El juez del CIE de Barranco Seco sí asegura que hacen falta 15 tiendas de campañas más en este espacio, para evitar hacinamientos. “Necesitan quince tiendas de campañas militares más porque el ritmo de llegadas es mayor que el de salidas en Barranco Seco. Para evitar situaciones de hacinamiento como se dieron en Arguineguín hacen falta esas 15 tiendas militares más y para ello es imprescindible para esta crisis humanitaria”, añade.

Arcadio Díaz, dice que a pesar de que no sea su labor (la de pedir las tiendas de campaña), "tienen que dejarse de tonterías y buscar soluciones”. Por eso el mismo se comprometió a conseguir esas tiendas de campaña “necesarias”.

EN BARRANCO SECO VIVEN EN MEJORES CONDICIONES QUE EN ARGUINEGUÍN

La realidad que viven los migrantes en Barranco Seco es cualitativamente distinta a la Arguineguín, ya que según ha podido inspeccionar el juez del CIE, se cumplen con los requisitos básicos humanitarios.

“En Arguineguín habían personas que estaban viviendo en ese espacio durante 3 o 4 semanas y en el CATE no. Se daba algún caso de que habían chicos que llevaban 4 días, pero no es lo normal. Con los abogados los migrantes conocen que son libres y que pueden salir cuando quieran. También les informamos de que al salir de ahí, no tenemos responsabilidad sobre ellos, desde el punto de vista de la Policía, ni la Cruz Roja”, añade.

El juez del CIE asegura que “nadie estaba durmiendo en el suelo, que se podían duchar y que comían algo más que los tres bocadillos diarios”.

Concluye pidiendo una vez más que se instalen esas 15 carpas más para ayudar a “los chicos y chicas que viven ahí dentro”.