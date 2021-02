Judith, una sanitaria vacunada tras un año de lucha: "Cuando me vacuné, me invadió la esperanza"

El proceso de vacunación contra el coronavirus continúa desarrollándose en España. A fecha de viernes 5 de febrero, ya son 586.112 las personas que han recibido la vacuna. La mayor parte de ellos, sanitarios, que están combatiendo en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Algunos de ellos han querido compartir con COPE, lo que han sentido a la hora de ser vacunados, una experiencia, que nos cuentan, estando deseando que se extienda a toda la población.

Un de ellas es Maribel Bofill Romero, enfermera en el Centro de Salud El Calero, en Gran Canaria, que expresaba su alegría, deseando que la vacuna llegue cuanto antes a todos. Dedicaba la segunda inyección a sus sobrinos que “necesitan que todos nos vacunemos porque ellos no podrán hacerlo”.

En el caso de Elvira Santos Pérez, matrona, nos contaba que se sentía muy feliz de vivir un momento histórico y orgullosa de la rapidez con la que se había conseguido esa vacuna

Ana Ruiz, es la creadora de la librería “Resistiré” en Madrid. Confiesa que siente muchas sensaciones al recibir el primer pinchazo. Emotivo y esperanzador ese momento que hará que su cuerpo cree anticuerpos y el coronavirus no pueda infectarla, así podrá seguir atendiendo a pacientes con mayor seguridad. Pero al mismo tiempo confesaba tristeza “por aquellas miles de personas a las que no ha dado tiempo a recibirlas y cierto temor porque las noticias de la llegada de más dosis y rapidez en la vacunación, no son como las que nos gustaría, sino que todo va demasiado lento”.

Dulce Suárez es médica, también en Gran Canaria. Alegría y gran satisfacción en su caso.

Estas personas no solo reciben la vacuna, también la suministran. Guillermo Monzón es uno de los enfermeros encargado de administrarla a sus compañeros. Él confiesa haber sentido una gran tranquilidad y una gran satisfacción personal por la gratitud demostrada por cada uno de los compañeros al recibir su vacuna.

Javier Abella Lorenzo es técnico de emergencias sanitarias y trabaja en una unidad de soporte vital avanzado en Ferrol, Galicia. Nos confesaba: “Sentimientos, pues encontrados. Por un lado emocionado, por ser seguramente el principio del fin, aunque no debemos bajar la guardia. Emocionado por aquellos que no se la han podido poner y que ya no están entre nosotros o aquellos compañeros/as que lo han sufrido y tienen graves secuelas. Por otro lado frustrado porque no a todos los compañeros de mi colectivo e incluso de mi mismo servicio se les incluyó en el programa de vacunación. Han quedado para el siguiente lote, pero qué día a día siguen exponiéndose al igual que yo. Los Técnicos en Emergencias Sanitarias seguimos estando a la cola en materia de inclusión en los protocolos sanitarios que nos deberían corresponder como profesionales sanitarios que somos y el nivel de exposición al que nos enfrentamos cada día”.

Angharad Quintana García, enfermera, nos dejaba esta bonita declaración: “Vacunarse hoy ha sido uno de los mayores actos altruistas que he hecho en mi vida. Una sola persona vacunada influye en la salud de cientos y eso no de deja de ser tranquilizador. Es un un compromiso con la salud y la comunidad que cuesta tan poco y sirve para tanto que el miedo que pudiera tener dio paso a la certeza de que vacunarse es la mejor opción para que todo esto acabe”.

Ariana Díaz Mendoza, también vivió el momento con mucha ilusión. "Aunque no se pueda ver, es evidente la sonrisa que escondo bajo la mascarilla, por lo que transmiten mis ojos. Sonrio porque esta vacuna supone un rayito de luaz al final del túnel. Es un paso más o uno menos, para recuperar los abrazos perdidos sin filtros ni temores".

Laura González Suárez también trabaja en el Centro de Salud El Calero. En su caso ya ha recibido las dos dosis y cree que la vacunación es la intervención que más vidas ha salvado en toda la historia de la humanidad. Expresaba su deseo de que “ojalá, pronto se empiece a vacunar a toda la población. Solo así conseguiremos controlar la enfermedad”.

Fran González es sanitario en el cono sur de la capital grancanaria. Cree que la vacunación es un avance muy importante en la lucha contra la pandemia. “Somos la cara visible del sistema y somos nosotros los que, si no nos cuidamos, no vamos a poder ofrecer lo mejor del sistema sanitario. Los sanitarios y la población vulnerables somos la piedra angular en la lucha contra esta pandemia”.

Lucia González, una enfermera del servicio de urgencias, reconoce sentirse aliviada y afortunada, pero también con la sensación de cumplir con un deber. “Y otra sensación ha sido como de estar protegiendo... no se... a mi familia o incluso al mundo ?. No se, piensa que aún estamos bajo los efectos de la segunda dosis de vacuna. Pero en una sola palabra, seria me siento tranquila”.

Judith Martín, enfermera de urgencias en el centro de Salud de San José, en Las Palmas de Gran Canaria asegura que sintió “un poco de incertidumbre antes de vacunarme. Pero cuando llegó el momento me invadió la esperanza”.

Eloína Muñoz López es enfermera. También muy contenta.

Sergio Pérez Santana es administrativo. En su caso, sintió alivio y tranquilidad y también expectativas por ver la evolución.

Carmen Vega por su parte confesaba que recibió su vacuna con mucha ilusión ya que significaba un rayo de esperanza después de tantos meses trabajando en primera línea.

Una mamá, María Luísa Vega, quisó vivir este momento con su bebé

Por último, Marie Cáceres, una enfermera, señala que “cuándo recibí la vacuna me sentí aliviada, no solo por mí y mi familia, sino porque tengo la oportunidad de seguir ayudando y combatiendo en la medida de nuestras posibilidades toda esta Pandemia. Por nosotros y por todos aquellos que ya no están presentes, tenemos que seguir luchando hasta que la situación mejore y podamos estar todos vacunados”.

Todos ellos son testimonio del espíritu y vocación de servicio de estos “héroes” del ámbito sanitario que, desde el pasado mes de marzo, se han volcado para cuidarnos a todos y procurar salvar a todas las vidas posibles. Muchas gracias a vosotros y a todos vuestros compañeros.

