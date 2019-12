Juan Salvador León ve con cautela las leyes aprobadas para delimitar las fronteras marítimas

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha visto con cautela las dos leyes aprobadas este lunes por una comisión del Parlamento de Marruecos para delimitar por primera vez sus fronteras marítimas con España y Mauritania, incluidas las aguas frente al Sáhara Occidental.

"Más que con preocupación, se ve con cautela. España defiende el principio de equidistancia entre países y esto se suele determinar a través de acuerdos bilaterales", añadió en nbuestros micrófonos.

Por ello, agregó esta situación tiene aún un recorrido largo y que hay que tener en cuenta que "en ningún momento" se han publicado mapas ni coordenadas, sino que "sencillamente" es un acuerdo que ha llevado el ministro de exteriores marroquí. "Cautela --aseveró-- y, desde luego, no preocupación".

León expuso que coincide con las palabras del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres --que dijo que el archipiélago y el Estado elevarán la voz si Marruecos toda "una sola milla" de aguas canarias--, y que el Gobierno de España defenderá a las aguas de las islas y nacionales en los foros donde le compete.

"Este tipo de acuerdos no competen a un solo país. Por lo tanto, competen a los dos países y tiene que haber mutuo acuerdo entre ambos. Y yo estoy absolutamente convencido de que así será", concluyó.

Otras opiniones

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna, Fernado Rios Rull, que asegurado que esta noticia es más que humo y que no hay que crear alarma.

"En cualquier caso, es contrario a la comisión del mar. Marruecos no es parte siquiera, no lo ha firmado, por lo tanto todos los contratos unilaterales,son contrarios a ese tratado. Como digo no va a tener más que puntualidad jurídica que un brindis al sol, una declaración unilateral".

“Ya se venía venir el caminar de la perrita. Porque Marruecos siempre ha pretendido ampliar sus espacios marítimos y ahora con los anuncios de los últimos años, que puede haber materiales preciosos o interesantes para explotar, no es de extrañar que así haya sido”, concluía.