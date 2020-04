Juan Ramón Santana: “Solo queda el 20% de las 400.000 mascarillas quirúrgicas en las farmacias"

En Canarias se ha repartido ya el 80% de las 400.000 mascarillas quirúrgicas que las farmacias habían adquirido para abastecer a la población que no contaba con herramientas de protección individual frente al coronavirus. Esto ocurría en apenas tres días siguiendo el protocolo ‘Mascarillas accesibles para todos. Covid-19’.

Se trata de las mascarillas quirúrgicas, catalogadas como tipo barrera. Son aquellas que evitan que las personas que han dado positivo en Covid-19 no lo contagien al resto de la población. Sin embargo, existe otro tipo que está siendo aún más demandado: las de filtro. Estas serían las mascarillas FFP2 entre otras, que evitan no solo que contagie una persona que tiene el virus, sino que filtra en un porcentaje de un 95% los virus existentes en el ambiente. Estas se están reservando para las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo.

REQUISITOS PARA COMPRARLAS

Pero existen algunos requisitos para poder adquirir estas mascarillas quirúrgicas: cada ciudadano puede comprar una por tarjeta sanitaria que presente y podrá retirar otra con la misma tarjeta pasados tres días. Desde el Colegio de Farmacéuticos vender este producto por 0,95€ cada una. Ahora el Gobierno de España ha establecido el precio máximo para vender las mascarillas quirúrgicas por 0.96€. El resto de EPIS continúan con libertad de precio, aunque el Colegio de Farmacéuticos recomienda que este se acerque lo más posible al precio de coste.

Juan Ramón Santana, presidente del Colegio de Farmacéuticos en Las Palmas aseguraba en los micrófonos de Cope Canarias que este tipo de herramientas de protección no son obligatorias. “Utilizarlas es una recomendación, no una obligación”, al menos por el momento. Aunque destacaba que todos aquellos que decidan usarla deberán saber cómo hacerlo para que no sea perjudicial para la salud. “La mascarilla debe manipularse siempre por los elásticos, nunca por la parte central. Hay que lavarse bien las manos antes y después de utilizarla”, afirmaba el experto.

Además, Juan Ramón Santana señalaba que no es esencial utilizar este tipo de protección en zonas al aire libre siempre que se mantenga la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. “Mientras estés aislado, con distancia prudencial y se cumpla con el resto de recomendaciones higiénicas, como el lavado de manos, no es estrictamente necesario usar mascarilla”, apuntaba.

MASCARILLAS PARA LOS NIÑOS

El Gobierno nacional anunciaba el pasado fin de semana que los niños y niñas menores de 14 años serían los primeros en comenzar con las medidas de desconfinamiento. Ellos podrán salir a la calle para dar paseos cortos acompañados de un adulto. Sin embargo, los padres continúan con muchas incógnitas sobre cómo serán esas salidas.

Juan Ramón Santana aseguraba que el gobierno ha publicado una regulación para indicar las tallas de las mascarillas. Sin embargo, apuntaba que “las pocas mascarillas que había para niños desaparecieron en los primeros días de crisis sanitaria y no se espera que lleguen”.

Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas los niños de más de 9 años podrán utilizar las mascarillas quirúrgicas que se están vendiendo en las farmacias actualmente y adaptar los elásticos al tamaño que necesiten. Pero, los padres con niños menores de esta edad continúan con la incógnita con respecto a la protección individual. Qué tendrán que llevar y dónde podrán adquirirla.