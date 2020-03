Juan Carlos Arricivita: “Los autónomos nos sentimos ninguneados y olvidados”

Hoy el Consejo de Gobierno se reúne para analizar el aplazamiento de cuotas y una posible prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, en este caso para autónomos y pequeñas y medianas empresas.

En Canarias, el presidente de la ATA –Asociación de Trabajadores Autónomos-, Juan Carlos Arricivita, asegura que este colectivo es uno de los “más castigados económicamente” por este confinamiento, ya que “si no trabajan no cobran”, y hasta el momento han tenido que seguir pagando la cuota mensual de la Seguridad Social.

Precisamente a las 2:00 horas de la madrugada de este martes se pasaba el recibo de las cuotas por Seguros Sociales a las cuentas de estos empresarios. Sin embargo, tras 15 días de parón laboral, son muchos los que no podrán afrontar el pago en tiempo. Uno de ellos es Luis Martínez. Él se ponía en contacto con Cope Canarias, a través del número que se pone a disposición para realizar quejas, denuncias o aportar información, 610 10 80 10, para explicar su caso.

Luis Martínez insistía en que él es un pequeño empresario que saca adelante su negocio día a día con otro socio y con dos trabajadores, uno a jornada completa y otro a media jornada. Sin embargo, desde que se declaró el estado de alarma ha tenido que parar su actividad.

Él denunciaba que las empresas como la suya que “viven del día a día y nunca, en 11 años, nunca habían devuelto un recibo”, no han podido afrontar el pago a la Seguridad Social que se presentaba hoy. Preocupado decía, “el banco me reclama 1.200€, ya que no tengo dinero en las cuentas”. En estos momentos se plantea cerrar su negocio porque según decía, “no contamos con ninguna ayuda institucional”.

Algunos oyentes tras escuchar las afirmaciones que hacía este empresario aseguraban que "les parece indignante que se les esté cobrando a día 31 sin tener facturación, mientras que a los políticos se les está pagando puntualmente sus sueldos. Hipocresía pura.".

Juan Carlos Arricivita denuncia que esta no es una situación excepcional, ya que son muchas pequeñas empresas las que no podrán afrontar esta crisis. El presidente de la asociación critica que el planteamiento de la moratoria que está estudiando el Gobierno de España se plantee hoy, después de que se haya procedido al cobro a los autónomos. “Espero que, para el mes de abril, que ya sabemos que estaremos en casa, se aplace este pago”. Arricivita afirma que no quiere que les regalen nada, simplemente que les den más tiempo para pagar las cuotas, ya que ahora está parada la mayor parte de la actividad empresarial.

También esta asociación solicita que se aplacen los trimestrales, ya que salir a recopilar las facturas y presentarse en las asesorías para presentar posteriormente los recibos en Hacienda no les parece una prioridad, en un momento en el que solo se puede salir de casa para trámites excepcionales.

“Te sientes ninguneado y olvidado, no me voy a creer ninguna medida hasta que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, estoy harto de que hagan promesas que después no cumplan”, recriminaba el presidente de la ATA en Canarias.

LOS FUNCIONARIOS SE SUBEN EL SUELDO

Con respecto a la publicación que hacía el Gobierno de Canarias el pasado viernes en el BOC –Boletín Oficial de Canarias- por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 2020 de los funcionarios, los trabajadores autónomos aseguran que se aplica “en un momento equivocado”.

Juan Carlos Arricivita entiende que la subida del 2% en los salarios de funcionarios y políticos estaba aprobada en los presupuestos y solo se ha aplicado ahora, aunque no le parece el momento más oportuno.

Sin embargo, Luis Martínez se mostraba más crítico. Él denunciaba que durante esta crisis los trabajadores públicos deberían reducirse sus salarios, ya que esos fondos podrían utilizarse para cubrir algunas necesidades que necesitarán fondos al terminar la crisis sanitaria para reactivar el sector económico. Además, según decía, los trabajadores públicos cuentan con unas condiciones “envidiables”. “Cuentan con un sueldo fijo a final de mes y tienen bajas si se ponen malos, en 11 años he tenido que ir a trabajar todos los días, aunque fuese arrastrándome”.

Otro oyente del sector público decía comprender la denuncia que hacen los autónomos, "soy funcionario desde hace más de 15 años y, personalmente, me parece un auténtico disparate la subida del 2% en estas condiciones, por mí, que le den marcha atrás".

Solidaridad y recuerdo de este sector es lo que están pidiendo los autónomos que, en estos días, no pueden salir a desarrollar su actividad y, sin embargo, tienen que seguir pagando los costes que para algunos se han convertido en “inasumibles”.