Un joven pierde el cargador de su silla de ruedas: "Si no lo encuentro, me quedo sin piernas"

Marcial Salgado, es un vecino de Las Palmas de Gran Canaria, sufre diversidad funcional motora. A través de las redes y 'La Mañana de COPE Gran Canaria' ha lanzado un mensaje de ayuda porque se le ha extraviado la batería que mantiene su silla eléctrica, según nos cuenta “después de salir del gimnasio de 7 Palmas, me dirijo hacia la estación de guaguas, paso por el Mercadona de La Paterna y es ahí cuando al guardar la compra en la bolsa que porta la batería, me dice la dependienta que no tengo nada tras la silla de rueda que es donde llevo la batería.”

Salgado reconoce que jamás quita el cargador de la silla por lo que supone que se le cayó de forma accidental. El cargador es voluminoso, muy parecido a una torre CPU de un ordenador: “Siempre va dentro de una maleta de color azul, el cargador es de color negro, tiene un transformador y concretamente es una batería de 24 voltios.”

Entiende que algo tan abultado es imposible de perder, por lo que piensa que quizás alguien confundiéndolo con un ordenador se lo sustrajo. “Yo no quiero pensar mal de nadie, pero teniendo en cuenta que hace tres días que desapareció y nadie sabe dónde está, me lleva a pensar que alguien me lo quitó.”

Marcial alerta de que sin cargador no puede funcionar su silla de ruedas, no puede salir de casa: “mi cargador y mi silla son mis piernas, dependo de la gente, pero no me gusta porque siempre no me podrá ayudar.”

No es fácil comprar uno nuevo, nos cuenta que "los artículos ortopédicos se adquieren a través del médico rehabilitador; es necesario una solicitud de un profesional, tienen que llevarlo a un centro ortopédico, este comunicarlo al Servicio Canario de la Salud que enviará una carta a la vivienda del beneficiario con el descuento correspondiente y este presentarlo en el centro ortopédico para ponerse en contacto con la compañía correspondiente. Es un protocolo muy largo que podría durar meses".

Apela a la comprensión y calidad humana de las personas y si pide que si alguien lo encuentra o sabe quién puede tenerlo, llame al 601 008 374

En redes sociales pide el máximo apoyo posible para recuperar a la mayor brevedad el cargador y recobrar su “preciada” autonomía e independencia.





