El joven fallecido en el Puerto de la Cruz servía en la base militar de La Isleta

Alejandro Torres González, de tan solo 23 años pertenecía al Regimiento de Infantería Canarias 50, cuya sede está en la Base General Alemán Ramírez, de La Isleta. El joven llevaba desaparecido desde el pasado sábado en aguas del Puerto de la Cruz y su cuerpo fue localizado el lunes en una cueva submarina donde se le vió por última vez.

Su madre se ha despedido de él en una emotiva carta que ha publicado en redes sociales en las que entre otras cosas destacaba que su hijo no estaban realizándose un selfie, cuyando cayó al mar. Este es el texto integro:

"Hoy el mar me ha devuelto el cuerpo del hombre de mi vida. Quiero que sepan que NO se hacían ningún selfie, ya que tengo su teléfono móvil que estaba dentro de la mochila que llevaba y sé lo que digo. Quiero que sepan que mi hijo es militar, un chico preparado físicamente y sano de 23 años que iba a un lugar especial para enseñárselo a su amor, sin más, resbaló y cayó al mar, ELLA hizo todo lo posible y más por ayudarlo y le voy a estar eternamente agradecida por todo durante toda mi vida. Dos jóvenes enamorados que iban a dar un paseo a un sitio donde van muchos jóvenes pero que ya sabemos que no es un lugar seguro. ¡Por favor! No vayan a ese lugar.

Mi más enorme agradecimiento es a Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife por el despliego de medios en todos los sentidos y en todo momento, desde que yo llegué al lugar, para devolverme lo antes posible a mi niño y ayudar a parar el sufrimiento y angustia.

El apoyo y arropó de mis amigos y familia está siendo fundamental Victor, Tata, José Antonio Valbuena Alonso, Emma y Owi, Miguel A PEREZ, Arelis, Cristina , Yasmina, Dania... y a tantas personas que estaban allí con el corazón y el vínculo que nos unía, Ale.

Me toca pasar un duro proceso pero tengan la certeza que de todo hay que hacer un aprendizaje y yo estoy en ello.

De momento he aprendido que el rigor de la información en los medios deben hacérselo ver. Pero bueno, todo es aprendizaje, a ver si de aquí al menos sacamos una corrección.

También he aprendido que la verdad es una y con esa se llega a todas partes.

La maravillosa persona que es mi hijo se muestra en que todos sus amigos y amigas de todas partes, así como compañeros de trabajo y jefes no se han movido del lugar en ningún momento.

Esa persona, Ale, mi hijo, me deja aquí con mucho dolor por su ausencia física pero con la fuerza de que la vida me va a permitir poder hablar de él llena de orgullo siempre.

Sí, aplaudían cuando salíamos del fatídico momento, y los militares que allí estaban, lo estaban en calidad de compañeros de trabajo no por medios trabajando, que si los hubieran activado seguro que habrían hecho todo lo que estaba en sus manos. Pero como no contrastan la información pues escriben lo primero que se les ocurre.

Así que no crean todo lo que lean y antes de publicar hagan su trabajo, investigar bien.

Eso también lo he aprendido estos días, investigar es crucial antes de emitir juicio.

Buen viaje hijo mío, siempre estaré a tu lado aunque no me veas, siempre estarás en mí y estoy orgullosa de ti SIEMPRE. Me has dado la vida desde el primer momento en que vi tu carita bonita encima de mi vientre y por ti luchare para que tus hermanas de esto aprendan también mucho.

Me enseñaste siempre en cada paso que diste, y ahora me estás enseñando, a tener paciencia y a ser constante. Me enseñaste a conectar conmigo y siempre ser yo misma. Te juro Ale que será así desde este momento.

No voy a exponer nada más porque quizá el dolor me hace hablar más de lo que puedo hacer, solo darles las gracias por las muestras de cariño.

Te quiero Ale, para siempre".

El teniente general Carlos Palacios, lamentaba en los micrófonos de COPE Canarias el fallecimiento del joven. Nos contaba que bajó al Puerto de la Cruz para apoyar a la familia en el momento en el que recuperaban el cadaver. "Al final somos una familia y estamos todos y ayudamos y nos apoyamos. Allí también estaba el coronel del regimiento, los suboficiales, los soldados somos una familia y velamos por todos y cuando cae uno, pues estamos todos alrededor de el ayudando a ala fmailia en esos moemtnos duros desde todos los puntos de vista en todo lo que podamos".