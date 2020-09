José Segura: "La Unión Europea no está dando la talla en materia migratoria”

José Segura, el que fuera delegado del Gobierno en Canarias durante el periódo de 2004-2008, en plena 'crisis de los cayucos', ha estado en nuestros micrófonos hablando sobre el problema de inmigración que ahora mismo está atravesando el archipiélago.

Ayer conocíamos unos datos alarmantes en los que se resaltaba que Canarias, ha recibido en la primera quincena de septiembre el flujo más intenso de llegadas y rescates de pateras desde que terminó la crisis de los cayucos de hace una década, con 1.277 inmigrantes atendidos en sus costas desde el 1 de septiembre, una cifra sin precedentes desde 2008.

José Segura comentaba que cuando el dirigía la delegación en Canarias, su empeño fue conocer la realidad de primera mano y que tan solo cumplía con su ejercicio de responsabilidad.

José Segura: “Uno de mis defectos es que me gusta estar al pie de cañón, conocer las cosas y darle moral para la gente que se parte el pecho para un sueldo bajo. Estar a bordo de una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil del sur de Gran Canaria o de Tenerife, estar en el puerto de Arguineguín, de Los Cristianos o en Fuerteventura, y llevarme a los guardias civiles a comer pescadito fresco eso es dar moralidad”.

“QUE VENGA EL MINISTRO NO ME INTERESA”

En cuánto al papel que está jugando ahora mismo el gobierno español con Canarias, José Segura insiste en que hay que intentar llegar a entendimientos José Segura insistía en que “no le interesa que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá venga a Canarias, sino que tiene que hacer cosas”.

En cuanto a si el actual delegado del Gobierno, Anselmo Pestana podría hacer más en esta materia, destacaba que no se le “pueden pedir maravillas cuando le faltan medios”.

Recomienda al actual delegado que haga un informe a Moncloa para que conozcan la realidad de la inmigración en Canarias. “En ese escrito yo pediría la vinculación y actuación de inmediato de todos los sistemas de inteligencia, de control, de operativos de Frontex. Ahora Frontex dispone de mucho dinero, al crearse y coordinarse con los país”.

“EN LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS NO HA HABIDO CONVENIOS BILATERALES ”

Si algo ha querido dejar constancia José Segura en los micrófonos de COPE Canarias es que en la época en la que el estaba al frente de la delegación, se suscribieron por parte de España con Marruecos, 18 convenios. “En aquella época se hizo una actitud de diplomacia, se firmaron memorandums con la mayoría de África Occidental”.

José Segura: “Yo tengo la impresión de que se ha abandonado esos convenios. Esos convenios hay que alimentarlos todos los años, se alimentan económicamente y con acciones diplomáticas. En los últimos años ha ido aflojando esas relaciones bilaterales para impedir que seres humanos se jueguen la vida en la mar. Hay que impedir que se lancen y se impide de esta manera”.

LA UNIÓN EUROPEA NO ESTÁ DANDO LA TALLA EN MATERIA MIGRATORIA

El actual director general de Casa África, José Segura dice que la Unión Europea “no está dando la talla en materia migratoria”. Y pone un ejemplo: “Canarias sentó un precedente en aquella época (en la 'crisis de los cayucos') con la creación de la nueva unidad de buques oceánicos, aquellos que podían patrullar en aguas internacionales (el Río Duero, Río Tajo...) y con los sistemas de control del Frontex. Esto último se creó expresamente por el problema de Canarias”.

Dice que está “de acuerdo con que no se haya tocado las puertas desde hace años en la Unión Europea. Por ello hace falta más relaciones diplomáticas para saber qué ocurre en esas zonas del litoral, impedir que los seres humanos se jueguen la vida y al mismo tiempo, se tiene que ayudar económicamente”.

FALTA DE ESPACIO EN CANARIAS

José Segura ha asegurado que a Canarias no se le ha negado que las instalaciones militares se usen para fines humanitarios. “Yo no he leído ningún escrito en la que se niegue que se utilicen instalaciones militares. No tengo esa competencia, pero no he escuchado que se hayan negado esas instalaciones”.

Si que admitía la preocupación de la falta de espacio en las islas y decía que “no logra entender que en los 10 últimos años hayan estado cerrados los centros que la administración del Estado montó en su momento”.

Concluye señalando que las islas necesitan centros de internamiento y augura problemas con los municipios porque “nadie querrá tener en su terreno esta infraestructura”.