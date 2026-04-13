José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias: “La visita del Papa León XIV va a poner a Canarias en el mundo entero” con misa en el Estadio y posible parada en Arguineguín

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) se ha comprometido este lunes a colaborar económicamente con la visita que el papa León XIV realizará a Canarias el próximo mes de junio. El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha agradecido el respaldo y ha confirmado que, aunque los detalles se cerrarán pronto, ya hay algunas certezas. La visita será la primera de un pontífice al archipiélago y ha generado una gran expectación.

Apoyo clave del empresariado

Se pondrá a Canarias en el mundo entero" José Mazuelos Obispo de la Diócesis de Canarias

El compromiso se ha sellado tras una reunión de la junta directiva de la CCE con el propio José Mazuelos y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz. El presidente de la patronal, Pedro Ortega, ha manifestado que los empresarios "han dado un paso al frente" ante un acontecimiento de gran relevancia. Según ha explicado, "entendemos la importancia de la visita de un líder mundial, como es el santo Papa a Canarias," y ha destacado que el apoyo busca visibilizar las islas y el reto de la migración, como ya "hizo el fallecido papa Francisco".

Mazuelos ha agradecido la "maravillosa y fantástica" acogida por parte de la CCE y ha asegurado que se marcha "contento" con la "buena receptividad absoluta" del empresariado. El obispo ha insistido en que el viaje "va a ser un acontecimiento donde va a poner a Canarias en el mundo entero", y por ello considera que "los empresarios tienen un papel relevante e importante". En el encuentro, más de una treintena de empresas de la provincia de Las Palmas han garantizado su aportación económica.

Por su parte, Pedro Ortega ha querido subrayar que el apoyo es un gesto colectivo: "Lo importante es que lo hacemos como grupo, como colectivo que manifiesta su apoyo. No se trata de quién, sino del conjunto, los empresarios estamos con la visita".

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Itinerario del Papa: certezas e incógnitas

Aunque la agenda definitiva no se conocerá hasta finales de mes, José Mazuelos ha confirmado dos puntos clave del viaje. Es seguro que el Papa presidirá una misa multitudinaria en uno de los recintos deportivos del barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, posiblemente visitará Arguineguín, cuyo muelle se convirtió en símbolo de la crisis migratoria de 2020 al albergar a miles de personas llegadas en patera.

El obispo ha sido claro sobre las certezas actuales: "La misa en el estadio en Canarias es segura, es de las pocas cosas que tenemos aseguradas". Para el resto de actos de la agenda, ha señalado que existe una alta probabilidad de que se confirmen, pero con cautela: "Podemos decir que están a un 70, 80 por 100 de probabilidad de que sí, pero siempre existe una probabilidad de que no".

Una logística vaticana

La organización del viaje papal implica una logística compleja que será supervisada directamente desde la Santa Sede. El obispo José Mazuelos ha explicado que, una vez finalice el viaje que el Papa ha iniciado a África, una comisión del Vaticano se desplazará a Canarias para "terminar de cuadrar las cosas". Esta delegación se encargará de coordinar todo el dispositivo, que incluye a los 80 medios de comunicación que acompañan al pontífice.

Uno de los aspectos más importantes es la seguridad. Si el Papa se aloja en la sede del Obispado, "toda la seguridad se la lleva adelante la seguridad vaticana, la lleva adelante la guardia suiza", ha detallado Mazuelos. La experiencia de eventos anteriores, como la visita de Benedicto XVI a Madrid en 2011, sirve como referencia para la organización y la colaboración empresarial. El próximo miércoles se ofrecerá una rueda de prensa para anunciar las primeras inscripciones y otros detalles ya garantizados.