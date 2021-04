José Mazuelos al Gobierno de España: "No convierta a Canarias en Lampedusa"

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha pedido al Gobierno que "se deje de cuentos" y no convierta a Canarias en una Lampedusa (Italia) y ha advertido del aumento en la llegada de inmigrantes, que hace que las islas parezcan campos de refugiados.



En un encuentro con periodistas para presentar los trabajos de la subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que preside, Mazuelos se ha referido a la situación que vive Canarias como consecuencia de la llegada de inmigrantes y ha reclamado al Ejecutivo central "que no convierta a Canarias en Lampedusa".



Ha agradecido la labor del Gobierno canario, que está ayudando a Cáritas, "porque se veía desbordada". "No podemos estar apoyando campos de refugiados", ha denunciado el obispo de Canarias, que ha advertido de que "hay un montón de gente que está echada, sin techo y sin comida".



Mazuelos ha alertado de que Cáritas se encuentra desbordada y ha explicado que si antes daban unas 200 comidas diarias, ahora rondan las 500 y siguen aumentando.



"Es un problema de país, y Canarias es España, y cuando uno entra en España, tiene derecho a moverse por España, tiene derecho a cruzar en barco, igual que, cuando llegan a Tarifa, pueden ir a Bilbao", ha recordado.



Y "lo que no puede ser es que Canarias deje de ser España porque tiene un mar por medio". "Los encerramos ahí a todos y estamos tranquilos, y Europa se queda tranquila. Es un problema del Gobierno central y de Europa", ha espetado el obispo.