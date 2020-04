José María Mañaricúa: “El turismo insular no salvará la economía de las islas”

José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas cree que la posibilidad de permitir el turismo insular en tres o cuatro semanas, cuando algunos expertos están pidiendo que se inicie el desconfinamiento en Canarias, no salvará al principal motor económico de las islas, el turismo.

“Para atender al turismo insular se abrirá un 10% de los establecimientos hoteleros”, afirmaba Mañaricúa. Aunque se trata de un mercado de libre competencia donde cada empresario decidirá según el número de reservas cuándo abrirá sus establecimientos. “No sabemos cómo será porque estamos en un momento de incertidumbre y todo son especulaciones. Lo que sí sabemos es que se abrirán de forma gradual”, aseguraba el empresario.

Según Mañaricúa, la mayoría de los residentes de las islas –sobre todo aquellos que residen en las ciudades capitalinas- cuentan con una segunda vivienda en el sur, por lo que si pudieran irse de vacaciones lo harían a sus propias residencias.

El presidente de la patronal de Las Palmas afirma que el volumen masivo de turismo en las islas es internacional. Unos viajeros que no podrán desplazarse hasta el archipiélago hasta, en principio, los últimos meses del año. “Los aeropuertos y los puertos seguirán cerrados, por lo que no podrá abrirse la mayor parte de la planta hotelera de las islas”, lamentaba.

Asimismo, José María Mañaricúa afirmaba que en algunas islas es absurdo apostar por el turismo insular, como en La Graciosa, donde además no han tenido ningún caso de Covid-19.

LA SOLUCIÓN: LOS TEST

Para el presidente de la FEHT de Las Palmas, la solución pasaría por realizar test masivos. “Cuando ya se garantice que la situación sanitaria en las islas es segura deberían realizarse test a todos aquellos que quieran viajar a las islas, tanto en viajes interinsulares, como en viajeros de la Península o internacionales”, aseguraba Mañaricúa.

Él apuntaba que hasta que se cree una vacuna, la única vía posible para recuperar la movilidad entre territorios es realizar test en los aeropuertos de origen, de forma que solo se deje viajar a aquellas personas que estén sanas. Para Mañaricúa, esta sería la solución también para las restricciones que están pensando instaurar las compañías aéreas, “si se realizan test a todos los viajeros no sería necesario reducir las plazas que se pueden ocupar en un avión”, apuntaba.

El presidente de la FEHT de Las Palmas ponía el ejemplo de Alemania o Corea, donde están realizando test de forma masiva o incluso Dubái, donde la compañía aérea Emirates está realizando la prueba del coronavirus a todo aquel que se dispone a viajar.

Sin embargo, la llegada de viajeros internacionales no se espera, según los indicadores, hasta los últimos meses de 2020 si el control del virus continúa evolucionando favorablemente. Según Mañaricúa, en este año –aunque comenzaran a llegar turistas extranjeros- no se lograría recuperar la normalidad de ocupación, ya que el 80% del turismo de las islas lo representan viajeros internacionales de entre 60 y 80 años, una población de riesgo que no recuperará sus vacaciones hasta que no exista una vacuna contra el coronavirus.

Sería en 2021 cuando podría empezar a recuperarse la economía en las islas. Aunque, el presidente de la patronal de Las Palmas decía que “las buenas cifras de llegada de turistas de 2019 no se repetirán en varios años”.

APROVECHAR PARA REFORMAR

José María Mañaricúa destacaba que en estos momentos en los que la crisis sanitaria continúa activa desconocen el tiempo que los establecimientos turísticos tendrán que continuar cerrados. Por ello, los empresarios del sector están solicitando ayudas a las administraciones públicas.

Según el empresario, la medida más importante ya se ha afrontado por el Gobierno de Canarias, ya que el presidente, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Empleo, Elena Máñez han solicitado al Gobierno central la prórroga por fuerza mayor de los Expedientes de Regulación de Empleo otros seis meses o hasta el 31 de diciembre. “Es fundamental. Esta medida ayudará a la pervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo”.

Sin embargo, existen otras que todavía echan en falta los empresarios del sector. El presidente de la FEHT de Las Palmas aseguraba que muchos hoteles pueden aprovechar este tiempo cerrados para realizar reformas y restaurar los alojamientos y prepararlos para cuando se vuelva a abrir el mercado de cara al turismo internacional. De esta forma crearían empleo y se mantendrías activos. Para ello solicitan que el impuesto de obra se bonifique en un 95%.

Otras medidas que solicitan son el retraso en el pago del IBI mientras los establecimientos estén cerrados, no pagar o reducir el porcentaje de este impuesto, así como la tasa de basura, de vados o de plazas de terraza que en estos momentos están inoperativos. También pedían retrasar el pago del 7% de IGIC con respecto al cobro de facturas, ya que estas no se han cobrado desde el pasado mes de marzo, “entendemos que el impuesto debería pagarse en el momento en el que la factura sea cobrada”.