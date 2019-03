José María Aznar: "Pedro Sánchez es el candidato de la secesión"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha presentado esta mañana en el Gabinete Literario su libro 'El futuro es hoy'. Lo ha hecho junto con el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias José Manuel Soria, en una sala abarrotada en el que hablaron de diversos temas de la actualidad y del panorama político actual.

José María Aznar quiso destacar que "Pedro Sánchez es el candidato de la secesión. Si permanece la actual fórmula política y la izquierda gana las elecciones, la secesión será reconocida en España".

Aznar añadió que será entonces cuando "se reconocerá la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña, con las consecuencias devastadoras para el régimen constitucional y económico". Además, se mostró convencido "de que es un compromiso que ya existe por parte de Sánchez pero que, si bien no se ha podido poner en la práctica en esta legislatura, es el compromiso para la siguiente".

Unificar el voto de la derecha en el PP

El ex presidente del Gobierno, quiso apelar a la responsabilidad de lo que el considera constitucional. También señaló que "se debe agrupar todo el esfuerzo del voto en torno a una fuerza política, que es Pablo Casado y el Partido Popular. Si eso no se hace, corre el riesgo máximo de que las elecciones caigan en manos de la izquierda anticonstitucional".

"Esto, supondría que el régimen constitucional que se ha conocido, se termine. Eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Si ganan unos, eso se pierde, y si ganan el centro derecho, eso se garantiza", dijo.