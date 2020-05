José Manuel Soria: “Hay que valorar el turismo como una fortaleza para Canarias”

José Manuel Soria, ex ministro de Industria, Energía y Turismo, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que “una economía dependiente totalmente del turismo no es una debilidad sino una fortaleza”. Él asegura que este sector económico es una de las actividades que mayor perspectiva de crecimiento tiene para los próximos años y es una “fortaleza” que la economía de las islas dependa del mismo.

Soria afirmaba que el debate de la diversificación de la economía que está sobre la mesa en Canarias hoy en día dada la crisis del coronavirus que se ha planteado y que ha parado el principal motor económico de las islas, el turismo, ha durado mucho tiempo. “Desde hace dos o tres décadas se habla de diversificar la economía”. Bajo su opinión, es esencial valorar la fortaleza que supone el turismo para Canarias.

Sin embargo, el Covid-19 ha cambiado las perspectivas. “A pesar de esta crisis, tengo casi la certeza de que la actividad turística va a seguir adelante”. Soria señalaba que las ganas de viajar, de conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas formas de vida y vivir experiencias en diferentes países no se van a frenar por este virus. Aunque no descarta que puedan cambiarse las formas de hacerlo. “No tengo dudas de que el turismo será de nuevo una fortaleza para Canarias”, apuntaba.

El ex ministro y ahora empresario incidía también en aquellas actividades que pueden fomentarse para que, a pesar de que la actividad principal continúe dependiendo de la llegada de extranjeros, puedan afianzarse otros sectores.

Él hablaba de las inversiones extranjeras y nacionales. “La Zona Especial Canaria es una herramienta que está muy poco utilizada”, destacaba. Esta nació en 1994 cuando se aprobaron los incentivos económicos del Régimen Económico y Fiscal –REF- y ha sido muy poco conocida por los inversores a lo largo de la historia. “Muy pocos empresarios del exterior conocen los beneficios de traer filiales a Canarias. El Impuesto de Sociedades no asciende al 25%, sino al 4%, lo que representa una gran ventaja”. Para Soria, esta es una de las oportunidades de las islas de atraer una inversión que se traduce en creación de empleo y riqueza a largo plazo.

Otra de las oportunidades de mercado a explotar en las islas que ha destacado José Manuel Soria es la penetración industrial. “En los últimos 30 años Canarias ha experimentado un avance brutal. Ahora es una región diferente”, aseguraba. Sin embargo, este territorio aún está en disposición de mejorar.

Según el ex ministro, en estos momentos el archipiélago únicamente genera un 7 u 8% de actividad industrial, lo que se traduce en una vulnerabilidad. “Hay que apostar por la industria 4.0 que nos ayuda a acercarnos al resto del mundo”, aseguraba. Una mayor digitalización que facilite las comunicaciones y las nuevas formas del teletrabajo que se han acrecentado su importancia durante la pandemia.

El que fuera político canario insistía en que las Administraciones Públicas canarias deben ahondar en recuperar el flujo de turistas europeos a través de la garantía de seguridad en Canarias frente al Covid-19. “La clave mientras no haya vacuna es hacer test masivamente, de forma que los turistas y residentes puedan estar seguros”.

“Un confinamiento total tiene un impacto económico, en el empleo y en la pobreza tan significativo que ha cobrado ya tanta importancia como las vidas humanas”, decía. Por ello, para Soria, es esencial que se creen mecanismos que garanticen la seguridad sanitaria y, a la vez, permitan reactivar la economía del archipiélago.