José Guerra asegura que su conflicto con Beatriz Correas no pasó de diferencias laborales

La portavoz de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, dejaba la formación naranja debido a lo que ella consideraba una “agresión verbal” por parte de su compañero de partido José Guerra.

Ella se daba de baja en el partido, pero decidía mantener su acta como concejal municipal y pasar así al grupo de los no adscritos, ya que defendía que sigue creyendo en el proyecto de Ciudadanos.

La ex portavoz de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria insistía en que se trataba de un tema personal, ya que calificaba la situación como “insoportable” con su compañero. Ella decía, “he sufrido una agresión verbal por parte del concejal José Guerra y, por ende, presenté una denuncia al ver que fue un incumplimiento grave de los estatutos”. Sin embargo, el órgano interno del partido decidió no sancionar al edil, algo que no sentó bien a Correas. “Yo no trabajo con agresores”, afirmaba.

Ante una posible solución en la intimidad, Beatriz Correas precisaba que el concejal de Ciudadanos no tuvo ninguna intención de disculparse.

Por su parte, José Guerra aseguraba esta mañana en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que no va a entrar a valorar la situación, ni tampoco a hablar mal de su compañera. Aunque consideraba que no pasó de un conflicto mínimo entre dos personas que tienen diferencias entre la gestión política. “Han sido diferencias mínimas como en cualquier trabajo, pero ella decidió llevarlo al órgano interno del partido”, apuntaba.

Para Guerra la solución debería haberse buscado a través del diálogo y del respeto, ya que él considera que “no era para tanto”. Sin embargo, admitía que cada uno “tiene su perspectiva de los hechos”.

“Para mí la situación fue normal, laboral, entre compañeros”, valoraba Guerra. “Los que me conocen saben cómo soy y suelo intentar ser sociable y amigable, así es como me gusta que me conozcan”, apuntaba.

Sin embargo, el edil aseguraba que ahora no es momento de centrarse en las cuestiones personales que han empujado a Correas a dejar la portavocía sino trabajar por los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. “Mi compañera Lidia Cáceres y yo vamos a poner todo el empeño. No por ser uno menos el trabajo se verá mermado”, señalaba.

José Guerra insistía en que tendrán un concejal menos, pero el partido en la capital grancanaria ganará en esfuerzo y dedicación. “Cuando se hace bien el trabajo prima la calidad frente a la cantidad”.

Él destacaba que “los mandatos son largos y la vida de los partidos también, hay personas que deciden marcharse, pero los que nos quedamos seguimos adelante con más fuerza si cabe”. Según José Guerra será el partido el que tome la decisión de quién se encargará a partir de ahora de la portavocía. Sin embargo, afirmaba que él y Lidia Cáceres son “un grupo unido” y no están pendientes de esta cuestión.